Por cuarto año la Biblioteca Central recibe a escritores y poetas zapotecos y mixtecos

“Kate’ shchhojchho Ilhallchho/ kaane chholhenhechho tsachho/ sjazi’ yeniachhon…sjazi’n/ kon chhakechho ya’yegoan chbix zan chenhen chhio’” – Filemon Beltran

(Cuando abandonamos nuestro pueblo/ A duras penas nos animamos a salir/ Nos pesan los pies…nos pesan/ Sentimos como si ríos y cerros se nos vinieran encima…)

El poema zapoteco “La tristeza de una partida” del autor oaxaqueño Filemon Beltrán es una de las muchas obras en lengua indígena que se presentarán este fin de semana en la Biblioteca Central de LA, con motivo de la 4º Conferencia de literatura indígena

Filemon Beltrán es un poeta oaxaqueño, residente de Ciudad de México, que escribe en zapoteco y en español. El autor viajó esta semana a EEUU para participar en el evento literario anual, junto a otros escritores de lenguas zapoteca, mixteca, mixe y chinanteca, entre otras.

“Los Ángeles tiene la población indígena más grande de México, Guatemala y EEUU, aquí se hablan cientos de lenguas indígenas”, explicó Odilia Romero, Coordinadora general del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB), intérprete de idiomas indígenas y experta en el tema.

“El zapoteco, chinanteco, mixe, mixteco tienen muchas variaciones, según el pueblo en dónde se hable. Pero no deben considerarse ´dialectos´ sino idiomas”, agregó, en entrevista con La Opinión.

Poesía y canciones

“Para mí la poesía y la música siempre fueron juntas”, señaló Beltrán, quien fue influenciado por su padre que era músico. “El zapoteco es mi lengua materna”, indicó el autor, en entrevista con La Opinión

“Empecé a escribir cuando tenía 28, 29 años. Escribí muchos textos en español, pero poco a poco me fui inclinando más hacia mi lengua materna”, recordó.

“Esta conferencia nos da la oportunidad de difundir lo que hacemos y conocer a otros autores indígenas”. Beltrán dijo que siempre mantiene una mente abierta para perfeccionar su idioma y que los eventos también le han permitido intercambiar ideas con otros autores y aprender aún más la lengua.

“Yo respeto mucho las opiniones que me da el público. Se me han acercado personas que hablan zapoteco, indicándome el uso de una u otra palabra, lo que a su vez me permite revisar los textos, editarlos y mejorarlos”, señaló.

El autor destacó la importancia de la tradición oral, como una manera de trasmitir el idioma a las nuevas generaciones

“Yo grabo mis poesías, porque la tradición oral en México es muy fuerte y esto me permite difundir mejor mi obra”, agregó.

Orgullo y tradición

Romero destacó la importancia de preservar cada una de las lenguas indígenas, y no sentirse discriminados o avergonzados de su tradición.

“Muchas veces, cuando me toca interpretar a pacientes indígenas en los hospitales veo que hay quienes no entienden totalmente lo que les dice el médico, pero por vergüenza no quieren preguntar. Pero es muy importante que puedan comprender la diferencia entre las palabras de un diagnóstico porque, por ejemplo, no es lo mismo tener un quiste, un tumor, o una masa”, destacó la experta.

Romero contó que cuando llegó a los EEUU en los años 80, notó que había más gente que hablaba lenguas indígenas, pero a medida que se vieron discriminados, prefirieron ocultarlo y hablar en español o en inglés para poder sobrevivir. Pero poco a poco, los migrantes se fueron organizando, creando grupos de música y danza, en un esfuerzo de preservar y trasmitir sus tradiciones a las nuevas generaciones

“La conferencia de literatura indígena ofrece un espacio en el que podemos compartir las obras de autores zapotecos, mixtecos, pero también es un espacio para organizarnos. Quienes no conocen las lenguas indígenas pueden descubrir nuevos autores”, explicó Romero.

El evento es gratuito y abierto al público y contará con intérpretes multilingües para que todos disfruten las obras presentadas.

“Zillj kanhen chhosia’ lhalldaochhon bixchen gwzachho/ chhonten lhate’ chhaklhallen yebi’n/nha’ chhio’ …shdeebechho…shdebechho/sha gwxhe yebi’chho chhakechho” – Filemon Beltran

(Con estruendo nos gime el corazón por nuestra partida/ Se resiste, se quiere regresar/ Y nosotros pensativos… pensativos/ Quisiéramos mejor regresar)

En Detalle

4º Conferencia de literatura indígena

Cuándo: sábado 20 y domingo 21 de julio. 4:30 p.m.

Dónde: Biblioteca Central de Los Ángeles. Mark Taper Auditorium. 630 West 5th Street, Los Angeles, 90071

Costo: gratuito

Más información: https://mycielo.org/indigenous-literature-conference-2019/