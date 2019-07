El tráiler de Top Gun Maverick te hará volver a los 80 y te pondrá la piel de gallina

Compara el Tom Cruise de 1986 en "Top Gun" con el actor hoy día

Fue una de esas películas que marcan a una generación. En aquéllos que éramos jóvenes en los 80, “Top Gun” dejó huella. En una época en que no había streaming por Internet y las películas tardaban meses en llegar a los videoclubs -no digamos ya a la televisión-, la única opción de volver a ver un film que nos gustara era comprar una nueva entrada para el cine. Y con esta historia de pilotos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos protagonizada por Tom Cruise -Maverick-, Val Kimer -Iceman-, Meg Ryan, Kelly McGillis y Anthony Edwards -Goose- no nos cansábamos de verla una y otra vez.

Pues el año que viene Tom Cruise se vuelve a poner el casco, ahora como profesor de una nueva generación de pilotos, pero sin dejar de ser el mejor y el más temerario. O al menos eso parece después de ver el tráiler que se acaba de lanzar (ver arriba). Ya tenemos ganas de ver si “Top Gun Maverick” está a la altura de la original. Tendremos que esperar. Mientras, les dejamos con algunos clips de hace ¡33 años ya! ¿Qué tan cambiado encuentran a Tom Cruise?