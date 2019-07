Foto: Este papá recibe cerveza y sexo oral a cambio de realizar tareas domésticas

Conforme realiza sus labores, recibe diferentes favores

Si bien las labores domésticos en casa son compartidas de manera equitativa en cada vez más hogares, en algunos otros todavía son asignadas a las mujeres, por lo que los hombres deben recibir algunos incentivos para participar.

Para muestra, esta curiosa foto que muestra que el papá de la familia recibe cerveza y sexo oral a cambio de realizar tareas domésticas.

La imagen, compartida en un foro feminista en Reddit, expone un cuadro dibujado en un cartulina donde se observa una lista de varias labores domésticas o relacionadas con el cuidado de los hijos, como lavar los platos, cambiar pañales, preparar los refrigerios escolares o limpiar vómito y, del otro lado, la recompensa que obtendrá al cumplir con cada tarea; cada vez que el padre realiza alguna de ellas, recibe una calcomanía de personajes de caricatura. Entre las recompensas que obtendrá al completar su carta se encuentran un paquete de su cerveza favorita, el derecho a no asistir a fiestas de niños, un baile de hula-hula al desnudo y sexo oral.

La foto recibió comentarios a favor y en contra. Desde la mujer que sugiere que la madre también debería tener una carta de tareas y recompensas, hasta el hombre que la defiende como una gran idea.

“Perpetúa el mito del papá incompetente. Los hombres no necesitan una tabla de tareas de recompensa como ésta para participar en la rutina de las actividades de la vida diaria, ¿verdad?”, escribió una usuaria. “Tal vez sólo sea porque soy masculino y perezoso, pero esto parece una muy buena idea. Soy culpable de no hacer los quehaceres, también soy culpable de amar el sexo oral, así que si hay una manera de obtenerlo haciendo un extra en la casa, creo que es una gran idea”, escribió un usuario. “No tengo idea de por qué alguien se ofendería por esto. Es entre una esposa y un esposo, es una forma de juego de rol. Obviamente la esposa disfruta o ella no la habría hecho. ¿Por qué tantas feministas pintan todo en un color oscuro?”, agregó un tercero.

Lo cierto es que cada pareja realiza sus acuerdos de manera particular y lo que funciona para algunas tal vez no funcione para otras.