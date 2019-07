Consuelo Duval narra la traumática y “horrenda” cirugía plástica que le practicaron

Consuelo Duval reveló que experimentar una cirugía plástica fallida le resultó muy traumático

La comediante Consuelo Duval narró una de las experiencias más horrendas que ha tenido en su vida: una cirugía plástica mal practicada

“Me operé con un doctor que me dijeron: ‘Operó a no sé quien’, para no quemar a Kate del Castillo o Bárbara Mori (risas) lo digo porque ya lo confesaron… y hasta le hacían promo al doctor, que mí me dejó del nabo”, relató la actriz mexicana durante su visita al programa Netas Divinas.

Consuelo dijo que ella trataba que le arreglaran un ‘defecto’ en su abdomen, producto de los dos embarazos de sus hijos, sin embargo, la cirugía no resultó como ella deseaba pues le quedó una terrible cicatriz.

“Fue tan traumático, luego me dijeron que no me operó él, sino su asistente, pero cuando me vi la cicatriz dije: ‘¿Qué me habrá querido alzar?’, no pues se le acabó la piel y le quedó del nabo, pero he aprendido a amar mi cicatriz. Es de las experiencias más horrendas de mi vida”, aseguró Duval con resignación e incluso tomándolo con humor.

Consuelo Duval también reveló que además de la operación en el vientre también le pusieron implantes en el busto, los cuales hubo que removerle tiempo después por una falla de fábrica, por lo que tuvo que ser sometida nuevamente a una cirugía.

“Me tuvieron que hacer una reconstrucción de ‘bubi’, quitarme la prótesis y poner los músculos en su lugar, ya no tengo prótesis y me siento muy feliz (…) Es bien traumático”, relató.

