Frida Sofía admite que pleito con su mamá Alejandra Guzmán le sirvió de publicidad

Las sospechas de que todo era un truco publicitario surgieron luego de que Frida Sofía cambiara drásticamente su discurso sobre su madre, de quien había hablado pestes

Aunque en principio descartó que la guerra de declaraciones entre ella y Alejandra Guzmán haya sido un truco publicitario previo a su debut como cantante en la entrega de los premios Balón de Oro de la Liga MX, Frida Sofía reconoció que sí terminó por ser promoción para ella.

‘‘Ah eso sí no (que todo fuera un truco de publicidad), eso no es cierto, pero no me voy a poner a discutir ni a dar explicaciones de eso, porque al final sí fue como una publicidad, o sea, pero era un nudo en la garganta en realidad’’, dijo en entrevista para la periodista de espectáculos, Nelssie Carrillo.

Sobre su presentación en la gala de premiación a lo mejor del futbol mexicano, la hija de ‘La Guzmán’ admitió que sintió nervios al inicio, sin embargo, pronto lo superó y se pudo desarrollarse como ella quiso arriba del escenario.

“La verdad no me esperé sentirme así, como nerviosa, al principio me tembló la patita y ya después dije: ‘no, de aquí soy’’’, explicó Frida Sofía momentos antes tomar un vuelo en el aeropuerto de Los Ángeles California.

