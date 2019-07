Kimberly Flores es captada con moretones… ¿Edwin Luna la golpeó por supuesta infidelidad?

View this post on Instagram

A menos de una semana para celebrar su boda religiosa la esposa del cantante #edwinluna #kimberlyflores dicen, estuvo ausente de sus redes porque Edwin le pegó y ayer hizo un en vivo y trae una marca en su cara, moretones en la espalda y en el brazo. La causa de los golpes dicen que es por las cosas que ha dicho la mamá de la ex edecán en redes sociales, donde la acusa de ser infiel.