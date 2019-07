Rosie Rivera y su silueta de sirena con una falda de lápiz

View this post on Instagram

No las pueden ver… pero mis amigas están en esta foto… una con la cámara y otra con el teléfono poniendo el “flash”. Dos mujeres fuertes, inteligentes, talentosas y exitosas que hicieron lo posible para hacerme sonreír no solo en la foto… sino en vida. Gracias amigas @glaudibyjohanahernandez y @missgloriac por sus amistad, sinceridad, consejos y oraciones. I’m blessed to call you friends. 👠: @shopofficialbee