Los mensajes “ocultos” de Emma Coronel a “El Chapo” en persona y en Instagram

La esposa de Guzmán Loera envió el más reciente a través de costosas joyas

La historia de amor de Emma Coronel y Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera tuvo su más reciente capítulo el último día que se vieron en la Corte del Distrito Este de Nueva York, con sede en Brooklyn, pero tuvo diversos momentos en que ella le envió mensajes de apoyo incondicional.

Lo primero que hizo el líder del Cártel de Sinaloa al ver a su esposa el día de su sentencia fue un “saludo militar” y enviarle un beso con la mano, pero luego no dejó de buscarla con la mirada, incluso en momentos clave, como cuando una de sus víctimas Andrea Velez, narraba que el mexicano intentó matarla.

Durante ese último día, la exreina de belleza portó joyas estimadas en $86,000 dólares, incluido un juego de pulseras Cartier de la colección Love, creada en 1970 por el diseñador Aldo Cipullo, que supone un mensaje “mensaje secreto” a su esposo sobre el amor que le tiene.

La casa Cartier define a su colección Love como un símbolo “de amor eterno”, tienen pequeños círculos formados por dos semicírculos que simbolizan la unión de los enamorados y supone un símbolo entre parejas cuyos sentimientos no pueden romperse, afirma la revista Quién.

La relación entre Guzmán Loera y Coronel ha sido complicada ante las condiciones de encierro del primero, aunado a que han decidido no escribirse más, luego de que sus primeras cartas no fueron entregadas por los fiscales federales y utilizadas como pruebas.

Sin embargo, la exreina de belleza ha enviado varios mensajes a su esposo para mostrarle su amor, todos en público, señales que parecía que solo ellos podrían entender, pero que fueron evidentes.

Uno de los momentos clave fue cuando decidieron lucir el mismo tipo de saco, uno de terciopelo color púrpura, como una forma de confirmarle al mundo que estaban juntos a pesar de cualquier situación. Lo lucieron cuando declaraba Lucero Guadalupe Sánchez López, mejor conocida como la “Chapodiputada”, examante de Guzmán Loera.

Coronel también envió mensajes a su esposo en Instagram, aunque difícilmente él podría verlos, ya que no tiene acceso a internet.

“Todo va estar bien, tal vez hoy no, pero sí con el tiempo”, escribió a pocos días de iniciar el juicio.

Una vez iniciado el proceso en la Corte de Brooklyn, Coronel volvió a escribir.

“Cuando de ti se trata, la luna siempre será mi cómplice”, publicó Coronel en su cuenta en noviembre, a pocos días de iniciado el juicio.

Hay diversas interpretaciones sobre los mensajes “ocultos” que ella ha enviado, pero para José Reveles, autor del libro El Chapo, Entrega y Traición, podrían ser una forma de para mostrar al mundo que la vida sigue para una mujer joven.

“Tal vez quiere demostrar una liberación de que su vida más allá de lo que pueda pasar con su marido”, consideró.

En una entrevista a The New York Times, Coronel expresó que admiraba a su esposo y que lo amaba, un mensaje que es claro y ella no ocultó al acudir casi todos los días al juicio.