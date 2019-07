¿Vapear es nocivo para la salud?

Los cigarrillos electrónicos se han apoderado de los fumadores modernos

En los últimos años ha llegado el cigarrillo electrónico, o vaper, utilizado mayormente por fumadores que quieren simular el consumo de aspiras sustancias como el tabaco y otras esencias, pero de una manera “más saludable”.

Sin embargo, hay ciertos vaper que, aparte de aromatizantes y glicerina vegetal, también le agregan nicotina. Lo que significa que la mejora es progresiva, porque sigues enviando esta sustancia nociva a tus pulmones.

A su vez, cierta cantidad de personas, no fumadoras, lo usan por un tema de moda, tendencias y gusto por el humo y sus aromas. Y han sido aceptados socialmente, aunque no están 100% comprobados como menos nocivos que un cigarrillo normal, así como tampoco esta confirmado que puedan producirse problemas pulmonares al adoptar este uso de vapers.

¿Cuáles son los efectos negativos de la nicotina?

El consumo de nicotina puede producir infartos, angina de pecho, disminución de la inmunidad pulmonar, alteraciones hormonales, aumento de la frecuencia respiratoria, y otras afecciones más.

Sabemos que para muchos es difícil dejar el hábito del cigarrillo, pero creemos que existen otros métodos más efectivos que mudar la adicción hacia un cigarrillo electrónico.

Recuerda que el tabaquismo es desencadenante de múltiples enfermedades mortales. Por lo que, si hasta ahora no has probado ni un cigarrillo, no lo hagas. Tú eres quien debe velar por el bienestar de tu salud, practicando hábitos saludables