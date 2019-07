Se suicida porque su novia lo dejó y lo transmite en vivo por Facebook

El joven se colgó en el interior de un templo

Al perder su relación sentimental y su empleo, Shyam Sikarwar también perdió el sentido de vivir. Tenía 22 años. El joven, que se suicidó porque su novia lo dejó y lo transmitió en vivo por Facebook, dejó también una carta de cuatro páginas para disculparse con su familia, sugerir la donación de sus órganos y pedir a las autoridades no realizar mayores investigaciones.

También conocido como Raj, Sikarwar se colgó dentro de un templo en la aldea de Raybha, en la provincia de Agra, en India. Durante cuatro minutos Facebook fue la plataforma en la que el joven transmitió sus últimos minutos de vida y el momento de su muerte.

De acuerdo con un reporte de Times of India, algunos de sus amigos en la red social presenciaron el hecho en vivo, ocurrido el sábado pasado. En el fatal video, el joven pidió a sus familiares postear algunas fotos de su cadáver en su cuenta de Facebook, pero su perfil fue cerrado luego del trágico suceso.

“La extraño y no puedo vivir sin ella. No soporto el hecho de que se vaya a casar con otra persona. El estrés de perderla me ha afectado tanto que perdí mi trabajo”, se lee en su nota de suicidio.

Los residentes locales encontraron el cuerpo sin vida de Sikarwar y las autoridades entregaron el cadáver a la familia luego de realizar la necropsia correspondiente.