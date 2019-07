Esposa de Ferdinando Valencia abre su corazón, pide fuerzas y le ora a Dios por la vida de su hijo Dante

Muchas mamás famosas le han enviado fuerza y mensajes de apoyo en estos desgarradores momentos

La actriz Brenda Kellerman es la esposa de Ferdinando Valencia, y junto a éste luchan minuto a minuto, día a día, por ser el apoyo de su hijo Dante, quien primero enfrentó problemas por una meningitis y ahora luce porque al parecer ahora lo aqueja un coágulo. Sin embargo, en este proceso también están al pendiente de Tadeo, el gemelo del pequeño Dante, que a su vez necesita las atenciones y cuidados de un bebé recién nacido.

En esta lucha constante tanto Brenda como Ferdinando sacan fuerzas de flaqueza, y es a Dios a quien le piden más. Hoy a través de Instagram Brenda desahogó su corazón con estas fuertes y dolorosas palabras:

“Hoy 24 de julio mis enanos hermosos cumplen 3 meses y cómo me duele no poder estar juntos y saber que mi Dante ahorita está solito en un hospital. Todos los Días le pido a Dios que me de mucha fuerza porq aveces siento q la estoy perdiendo Dios es el único que sabe q va a pasar te pongo a Dante en tus manos y que se haga tu voluntad feliz cumple meses mi enanos Bellos lo amo con todo el corazón y siempre trataré de estar fuerte para ustedes 🥰🥰 @nuestrosmellizos @ferdinandoval”.

La publicación de Brenda Kellerman ha recibido más de 62 mil likes, y el apoyo de muchas celebridades.