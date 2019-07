Las 5 celebridades que más cobran por hacer una publicación en Instagram

Estas estrellas tienen una muy sencilla manera de ganarse una pequeña fortuna

Algunas celebridades pueden tener tanta influencia que una sola publicación en su cuenta de Instagram pueden cobrarla en cientos de miles de dólares.

A continuación, te compartimos cuáles son las 5 estrellas que más dinero se embolsan con esta red social.

Selena Gomez

Ella inició su carrera como actriz a los siete años apareciendo en la serie infantil Barney & Friends. Ahora, además de continuar en el mundo de la actuación, también es cantante, compositora, filántropa y diseñadora de modas.

La actriz cuenta con 153 millones de seguidores y cobra $886,000 dólares por una sola publicación patrocinada.

Kim Kardashian West

Ella cobró fama por salir en el Reality Show que seguías el día a día de su familia, los Kardashian. Con el tiempo, terminó uniéndose en matrimonio con Kanye West. También es una empresaria que ha lanzado varios productos de belleza que le han generado ganancias millonarias.

La actriz cuenta con 144 millones de seguidores y cobra $910,000 dólares por una sola publicación patrocinada.

Cristiano Ronaldo

El futbolista portugués que juega como delantero en el Juventus F. C. de la serie A de Italia y en la selección de Portugal, de la cual es capitán, ha logrado crearse una gran fama gracias a su talento con el balompié.

La actriz cuenta con 176 millones de seguidores y cobra $975,000 dólares por una sola publicación patrocinada.

Ariana Grande

Ella inició su carrera en 2008 apareciendo en el musical ‘Trece’ de Broadway, para después aparecer en el programa de televisión ‘Victorious’ en Nickelodeon. Además de su carrera de actriz, también es cantante y compositora.

La actriz cuenta con 160 millones de seguidores y cobra $996,000 dólares por una sola publicación patrocinada.

Kylie Jenner

También ganó fama gracias al reality show sobre su familia ‘Keeping Up with the Kardashians’. Actualmente, es una empresaria, diseñadora y modelo estadounidense. Este año se convirtió en la multimillonaria más joven de la historia con tan sólo 21 años, superando a Mark Zuckerberg, quien había logrado ser multimillonario a los 23.

La actriz cuenta con 141 millones de seguidores y cobra $1,266,000 dólares por una sola publicación patrocinada.

–También te puede interesar: ¿Cuándo dinero tiene Bernie Sanders?