Las sensuales fotos de Candelaria Tinelli en bikini

La hija de Marcelo Tinelli cosechó elogios en Instagram

No cabe duda que Instagram es un espacio en el que Candelaria Tinelli se mueve como pez en el agua. La cantante suele compartir con sus seguidores fotos que no pasan inadvertidas, desde atrevidos looks hasta postales en la ducha.

En esta oportunidad, la hija de Marcelo Tinelli cosechó elogios en la red social cuando subió dos imágenes muy sensuales en las cuales se la puede ver usando un bikini con brillos.

“Vengándome, la mejor”, escribió Cande en la red social, mensaje cuyo receptor quedó a la libre interpretación.

(Desliza para ver las fotos)

Hace unos días, a la joven se la pudo ver feliz paseando por Disney, lo cual generó algunas críticas. Previamente al viaje, Candelaria había declarado que “hizo macrisis” -en referencia al gobierno de Mauricio Macri- y que se tuvo que mudar nuevamente a la casa de su papá.

A comienzos de julio, Tinelli se presentó en Buenos Aires, rodeada de familiares y artistas invitados, donde dio a conocer las canciones de su disco debut, ‘Yo’.