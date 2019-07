Mientras gobernador de Puerto Rico sigue sin dar la cara, las protestas continúan dentro y fuera de la Isla

En Nueva York, la diáspora protestó por cuarta ocasión

NUEVA YORK – Varios puertorriqueños salieron otra vez a las calles de Nueva York este miércoles para exigir la renuncia del gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, por el escándalo que desató un polémico chat en el que participó y a la espera de una alocución esta noche en la que medios aseguran que puede dimitir.

Con la misma energía que han demostrado desde que comenzaron sus protestas en la Gran Manzana, los manifestantes gritaron en español “desde adentro y desde afuera, vamos a dar candela”, “Ricky renuncia y llévate a la Junta (nombrada para reestructurar la deuda de la isla)” o “la diáspora rebelde sigue presente”.

Los puertorriqueños fueron llegando poco a poco a la popular plaza de Union Square en Manhattan, donde se realizó la protesta, portando la bandera monoestrellada blanca, azul y roja y otros la blanca y negra que surgió en tributo a las víctimas del huracán María, que devastó Puerto Rico en septiembre del 2017.

La posible renuncia de Rosselló, que los puertorriqueños dentro y fuera de la isla han exigido desde que se dio a conocer el contenido del chat que sostuvo con miembros del Ejecutivo, era el tema entre los asistentes.

Otros se mantenían atentos a las transmisiones en vivo desde la isla a través de la web en espera de la noticia que han esperado por días, mientras curiosos se acercaban una y otra vez para preguntar qué ocurría.

El secretario de Asuntos Públicos de Puerto Rico, Anthony Maceira, anunció hoy que el gobernador se “dirigirá al pueblo directamente a través de un mensaje”, aunque no precisó la hora.

Desde que los medios de comunicación fueran convocados a las 16.00 hora local (20.00 GMT), la impaciencia ha ido en aumento y algunos le hicieron saber su malestar a Maceira por la espera de tantas horas.

Mientras esto sucedía se pudo ver a la primera dama de Puerto Rico, Beatriz Rosselló, abandonando la sede de Gobierno.

En el polémico chat en el que participó el gobernador y su círculo íntimo se usaron palabras soeces, comentarios homofóbicos, otros sobre los muertos por el huracán, insultos contra figuras públicas, comunidades como la LGBTI o los obesos, de lo que el mandatario se disculpó e insistió en que permanecería en el cargo.

La publicación del chat ocurrió en momentos en que exfuncionarios de su Administración fueron acusados de corrupción.

“Oye Ricky, no me quito, no me rajo”, “boricua despierta, la patria se respeta”, gritaban también los manifestantes, indignados, al son de la música de tambores, maracas y otros instrumentos.

“Sacar a Rosselló es sacar un representante del imperio, del coloniaje”, afirmó a Efe Carlos Rovira, un exintegrante de los Young Lords, un organización que nació en 1969 en Nueva York donde lucharon para exigir mejores condiciones de educación, vivienda y otros servicios para la comunidad latina.

Rovira aseguró que “el boricua es boricua hasta en la luna” y que “lo que pasa en Puerto Rico está en el alma de cada puertorriqueño no importa dónde estén”.