Buscan a dos mujeres por asesinato de estudiante Norberto Ronquillo; su exnovia es una de ellas

La semana pasada las autoridades de la Ciudad de México capturaron al presunto asesino del estudiante mexicano Norberto Ronquillo, un sujeto identificado por las siglas DBC.

Pero ahora la fiscalía capitalina está tras la pista de dos mujeres, que según sospechan estuvieron involucradas en el secuestro y asesinato de Ronquillo, han reportado medios locales este miércoles. Una de ellas es su exnovia, a quien sólo identificaron Yuritzi.

Como Ronquillo, Yuritzi estudió mercadotecnia en la Universidad del Pedregal, pero según el rector, sólo estuvo ahí cuatro meses.

Tras la detención del chofer de Uber, una aplicación de viajes compartidos, que secuestró a Ronquillo, un sujeto al que apodaban el Oso, éste dijo que Yuritza era su vecina en la unidad habitacional CTM Culhuacán, reportó la web informativa Infobae.

Según la versión de las autoridades, el conductor dijo que Yuritza fue quien le compartió los datos de Ronquillo a los secuestradores. También habían planteado la hipótesis de que el motivo del secuestro era una deuda que tenía el joven.

“Como padre difiero, yo digo que mi hijo como para qué o qué les puede deber a esas personas, no tengo ni la menor idea”, dijo el padre de Norberto, reportó el diario 24 horas.

La otra mujer se trata de la dueña de la casa de seguridad donde Ronquillo estuvo secuestrado, a quien sólo han identificado como Elvia.

En total, cuatro sujetos han sido detenidos en relación con el homicidio. Entre ellos un hombre identificado por las autoridades como “José N.”, de quien Infobae dice que se trata de alguien vinculado a la organización criminal La Unión Tepito.

José N., a quien apodan el Ovni, de acuerdo con el medio citado, también sería vecino de la CTM Culhuacán.

La subprocuradora Ernestina Godoy dijo que los secuestradores habían pedido cinco millones de pesos, poco menos de $300,000 dólares.

La familia, que en un principio había pedido la ayuda de las autoridades, más tarde la declinó, tras llegar a un acuerdo con los secuestradores.

El primo de Ronquillo se puso de acuerdo con el secuestrador, quien le dijo adónde llevar el dinero acordado. La cita fue a las 3 a.m. del miércoles 5 de junio en un lavado de autos.

El joven hizo todo lo que le indicaron, lanzó el dinero detrás de la reja del negocio y se fue al punto donde debía encontrarse con su primo. Pasaron como tres horas y nunca apareció, así que regresó a la casa sobre las 7 a.m., hora local. Los secuestradores no habían cumplido con su parte del trato.

El auto del estudiante, un Yaris blanco, fue encontrado en la calle Arenal, cerca del cruce de la Calzada Acoxpa y Viaducto Tlalpan, el miércoles 5 de junio a las 7:30 a.m.

Durante los próximos días, su madre, Norelia Hernández, se trasladó a Ciudad México donde encabezó las marchas, misas y esfuerzos para dar con el paradero de su hijo.

Ahogada en llanto, Hernández le envió un mensaje a los secuestradores a través de Al Rojo Vivo: “No es justo, por favor señores que tienen a mi hijo, solamente díganme dónde está. Nosotros no somos personas malas, no queremos venganza, no tengo rencores. Yo solamente quiero a mi hijo”.

El domingo 9 de junio sobre las 21 horas reportan a la procuraduría capitalina el hallazgo de un cadáver en una zona boscosa de Xochimilco. El cuerpo en avanzado estado de putrefacción estaba envuelto en bolsas negras de plástico y cobijas.

El informe indica que el cuerpo se hallaba “en posición decúbito dorsal”, “maniatado de manos a la espalda” y “con fauna cadavérica”, según El Universal.

El lunes 10 de junio a la 1:00 am los familiares de Ronquillo identificaron su cuerpo.

La necropsia reveló que el joven estudiante fue torturado y estrangulado, murió por asfixia. Según reporta El Universal, incluso recibió golpes en el rostro que le rompieron el tabique nasal.

Norberto Ronquillo tenía 22 años y estaba a punto de recibirse como licenciado en Mercadotecnia en la Universidad de Pedregal. Faltaban solo unas horas para la toma de la foto oficial.

