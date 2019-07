Racista amenazó ponerle una bomba al alcalde de Nueva York “por querer ser presidente y amar a los negros”

Una mujer llamó para decir que explotaría el gimnasio donde De Blasio acude regularmente

Una mujer llamó ayer amenazando con explotar el gimnasio en Brooklyn donde ejercita diariamente Bill de Blasio, alcalde de Nueva York que busca ser candidato presidencial Demócrata.

La policía de Nueva York está investigando la llamada. Según el reporte, alrededor de las 7:22 a.m. del miércoles la mujer llamó al YMCA de Park Slope Armory en la calle 15 en Brooklyn, amenazando con volar el gimnasio. Pero se equivocó por unas cuadras, pues De Blasio acude cada mañana a otro YMCA en ese vecindario, en la calle 9.

Cuando llamó, la mujer dijo que quería atacar a De Blasio porque quiere ser presidente y “ama a los negros”, informó Pix11.

La esposa -Chirlane McCray- y los dos hijos del alcalde son afroamericanos.

Al momento de la llamada, De Blasio se dirigía a su entrenamiento regular y se desvió al local de comidas “Colson Patisserie” mientras policías de la cercana Comisaría 78 inspeccionaban ambos gimnasios.

El alcalde entró en su entrenamiento alrededor de las 8:30 a.m. y se fue a las 10:15 a.m., sin incidentes, reportó New York Post.

Los vecinos de la zona manifestaron de nuevo ayer estar preocupados por las frecuentes excursiones al gimnasio del alcalde, temiendo que ello pueda afectar su seguridad. En algunas ocasiones, periodistas y activistas se acercan para hacerle preguntas y pedidos, aprovechando su presencia.

De Blasio ha sido criticado por viajar casi todos los días desde su residencia oficial en Gracie Mansion (UES) hasta su viejo vecindario en Brooklyn sólo para hacer ejercicio por varias horas, generando amplios gastos de transporte y logística.