El Fantasma presenta el videoclip de su tema “El circo”

Alexander García, mejor conocido como El Fantasma, acaba de estrenar el videoclip de la canción tema de su más reciente álbum, “El circo”, que dirigió el mismo. Las vistas en YouTube al clip no se han hecho esperar.

El clip muestra al artista originario de Durango escribiendo versos para una canción, con el atuendo de un ringleader de circo. “La humildad no es algo que yo les presumo, pero tengo claro qué quiere decir. Por lo pronto me rodea la misma gente que me dio su mano pa’ sobresalir”, canta El Fantasma, con una letra en la que vuelve a confirmar que no ha perdido el piso desde que obtuviera el éxito hace más de dos años.

A este animado tema le precedió “Encantadora”, que ocupó el primer lugar en la lista de canciones de Regional Mexicano de Billboard. Mientras tanto, la gira de El Fantasma por Estados Unidos y México continúa siendo todo un éxito, con llenos totales. Los videos de este artista nominado al Latin Grammy siempre son muy esperados por sus fans, y el de “El circo” no ha sido la excepción.

