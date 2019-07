Gobernadora de Puerto Rico tras salida de Rosselló se defiende de cuestionamientos a su gestión

Wanda Vázquez sostiene que los recientes ataques por mensajes en un chat y su desempeño investigativo son un intento de "desestabilizar el orden gubernamental"

PUERTO RICO – La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, dijo hoy mediante comunicado de prensa que los recientes ataques en su contra son un intento de “desestabilizar el orden gubernamental”.

Vázquez, quien actualmente es la próxima en línea para ascender a la gobernación tras la renuncia de Ricardo Rosselló y por la vacante en la secretaría de Estado, ha sido objeto de numerosos cuestionamientos relacionadas al Partido Nuevo Progresista.

“Nuevamente hoy, continúan los ataques viciosos a mi integridad personal y profesional. Es evidente el deseo y la agenda de algunos para tratar de minar mi credibilidad en este momento de trascendental importancia para Puerto Rico y de desestabilizar el orden gubernamental, lo que solo intenta perpetuar la inestabilidad y el desasosiego en el país”, dijo Vázquez.

Asimismo, reportajes en el blog En Blanco y Negro con pedazos de un nuevo intercambio de mensajes de la secretaria con el exjefe de Hacienda, Raúl Maldonado y otros adicionales con documentos en el que se cuestionan el desempeño investigativo de la funcionaria en temas como un alegado fraude en la la Junta Reglamentadorade Cannabis Medicinal y otro en la Junta de Farmacias.

En su comunicado de prensa, Vázquez dijo estar impedida por ley de comentar sobre el estado de cualquier investigación.

“Como Secretaria de Justicia tenemos una obligación en ley y deber ministerial, según el Artículo 13 de la Ley 205 del 2004, según enmendada, que es la Ley Orgánica del Departamento de Justicia, de mantener la confidencialidad en las investigaciones y no podemos estar ventilando las mismas públicamente. Nuevamente ofrecen información que no se ajusta a la verdad y tienen el efecto de desinformar. Sería incorrecto de nuestra parte ofrecer información a personas implicadas o no sobre el progreso o existencia o no de investigaciones en el Departamento de Justicia. NADA podrá minar nuestro deseo de continuar haciendo cosas correctas y positivas por nuestro pueblo. Esa ha sido nuestra trayectoria”, sostuvo Vázquez.

“No emitiremos más comentarios públicos sobre investigaciones en el Departamento de Justicia ni sobre alegaciones sin fundamento y/o publicaciones en redes de alegadas conversaciones electrónicas, cuya procedencia es desconocida”, agregó.