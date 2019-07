Marco Antonio Solís ‘El Buki’ se lanza en defensa de la música contra el reggaetón

'El Buki' siente la gran responsabilidad de cuidar la música, incluso de géneros como el reggaetón

El legendario cantautor Marco Antonio Solís ‘El Buki’ arremetió contra el género del reaggaetón, pues considera que no le hace bien a la música.

“Tengo una misión, siento la necesidad de hacer algo por la música, de defenderla, sobre todo si tocamos el tema de lo que suena en la radio, como el reggaetón”, reveló en primer instancia ‘El Buki’ En entrevista exclusiva a la revista GQ .

Ya con más tiempo para considerar sus palabras, suavizó su discurso respecto al reaggaetón y admitió que es un tipo de música con todo el derecho de existir, a pesar de lo que puedan transmitir las letras de muchas de sus canciones, las cuales son consideradas nocivas por otros artistas.

“No tanto así (ríe). Sus letras sí, de pronto, pero vivimos en un mundo liberal y es un género válido. Hay que aceptarlo, son ritmos necesarios que por algo han gustado. Aunque no puede ser duradero porque no se hace con el alma, no crece, no da frutos. El romance es el que no caduca”, aseguró el intérprete de Si No Te Hubieras Ido.

Para Marco Antonio, ante todo, está la responsabilidad que siente con la música después de tantos años dedicándose a ella, entregándole su vida.

Hija de Marco Antonio Solís, El Buki, presume figura de infarto en Instagram