Parece un paquete de Amazon ¡pero en realidad es un pastel de cumpleaños!

Hay muchas maneras en que un esposo puede demostrarle su amor a su pareja, y Waylon McGuire se le ocurrió la mejor manera de sorprender a su esposa en su cumpleaños: dándole un pastel con la forma de paquete de Amazon.

El pastel sabor chocolate es increíblemente realista y fue creado por la pastelería Sweet Dreams Bakery en Carolina del Norte. Como se puede apreciar, cuenta hasta con el más mínimo detalle, como la etiqueta de envío y hasta la cinta de embalaje.

A Waylon se le ocurrió la idea, ya que su pareja es fanática de Amazon y llega a recibir hasta dos o tres paquetes de productos de esta compañía.

“Me reí tanto, al principio pensé que era una caja real”, dijo la feliz cumpleañera, Emily McGuire.

Emily decidió compartir fotos de su original pastel a través de la página de Facebook de su negocio de fotografía y la gente simplemente se volvió loca al ver la original idea.

Pero estas reacciones no tuvieron comparación cuando otra página de Facebook, llamada Fun With My 3 Sons, compartió la imagen y logró obtener más de 26,000 ‘Me Gusta’.

El pastel tuvo un costo de $50 dólares solamente, y aunque Emily dice que su esposo no suele tener esta clase de detalles con ella, cree que comprar este tipo de postres realistas se volverá en una tradición familiar de ahora en adelante.

