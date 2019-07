Una goleada en un derbi internacional

El partido estuvo rodeado por un ambiente festivo

El Atlético de Madrid del Cholo Simeone no entiende de amistosos en el extranjero. El equipo rojiblanco pasó por encima de su vecino y eterno rival en el Metlife Stadium de New Jersey en el encuentro de la International Champions Cup. El marcador se quedó en un 3-7 que fue incluso demasiado generoso con un Real Madrid que no se presentó hasta el minuto 60 de partido.

El choque levantó gran expectación entre los aficionados internacionales de ambos equipos y el ambiente que se vivió en el estadio fue festivo, a pesar de que estuvo teñido de camisetas blancas. Con el 1-6 en el marcador, los aficionados comenzaron a hacer la ola, algo diferente a lo que ocurriría en el Santiago Bernabeu con semejante resultado.

El partido congregó a más de 57,000 hinchas de ambos equipos, mayoritariamente aficionados del Real Madrid. A pesar del resultado, el público blanco también se unió a la fiesta y disfrutaron de un partido que no se da todos los días en los Estados Unidos.

El Atlético de Madrid fue el único equipo capaz de salir al terreno de juego dispuesto a dar el nivel futbolístico deseado por los aficionados, quienes terminaron presenciando una goleada histórica. Diego Costa tardó un minuto en inaugurar un marcador. Los de Simeone entendieron que, aunque se tratara de un partido lejos del Metropolitano, con el Real Madrid enfrente había poco que especular.

Los merengues salieron con un equipo habitual durante la pasada campaña, al que se le sumó la presencia de Eden Hazard. El equipo dirigido por el técnico argentino, sin embargo, combinó de inicio a más jugadores nuevos. Aun así, fueron los rojiblancos los que parecía que llevaban toda una vida jugando juntos. Fueron dueños y señores del partido durante toda la primera mitad en la que hicieron nada más y nada menos que cinco goles.

Tras el descanso, el encuentro cambió. Ambos equipos hicieron muchos cambios y los dos entrenadores se dedicaron a probar jugadores. El atlético amplió una ventaja que el equipo dirigido por Zinedine Zidane terminaría acortando, hasta terminar en el definitivo 3-7.

Diego Costa fue el gran protagonista del encuentro. Marcó cuatro goles y terminó expulsado por encararse con Carvajal, quien también tuvo que abandonar el terreno de juego. Fue el único momento en el que saltaron chispas y se pudo ver algo más parecido a un derbi en la capital de España.

Durante los noventa minutos, se apreciaron carencias tanto defensivas como ofensivas en el Real Madrid. Viejos fantasmas de la temporada pasada que parecían que con la llegada del entrenador francés acabarían, algo que no sucedió ayer.

Por su parte, la afición colchonera tiene motivos para estar ilusionada, ya que Joao Felix, el fichaje más caro de su historia, marcó y dejó detalles que demuestran que puede un jugador que les dé muchas alegrías. Una buena noticia más en una noche en la que al Atlético de Madrid solo se le resistió el octavo gol.

GOLES:

0-1, min.1: Diego Costa. 0-2, min.8: Joao Felix. 0-3, min.18: Correa. 0-4, min.28: Diego Costa. 0-5, min.45: Diego Costa (p). 0-6, min.51: Diego Costa. 1-6, min.60: Nacho. 1-7, min.70: Vitolo. 2-7, min.86: Benzema. 3-7, min.89: Javier Hernández.