Nueva Jersey: El escándalo de las muñecas de trapo negro diseñadas para ser azotadas contra la pared

Los juguetes fueron retirados de las tiendas de Nueva Jersey

Son muñecas de trapo de color negro y están diseñadas, según sus instrucciones, para ser azotadas contra la pared en un momento de furia o frustración. Se llaman “Feel Better Dolls” (muñecas para sentirse mejor) y generaron todo un escándalo en Nueva Jersey, donde se vendían.

“Cuando las cosas no van bien y quieres golpear la pared y gritar, aquí hay una ‘muñeca para sentirse mejor’”, dicen las instrucciones cosidas al cuerpo del juguete. “Sólo tómala firmemente de las piernas y encuentra una pared para azotarla (…) sin olvidar gritar ‘me siento bien, me siento bien’”.

Las muñecas, con hilos de colores que simulaba su cabello peinado en rastas, se vendían en tiendas de Bayonne y otras áreas de Nueva Jersey. Residentes y funcionarios estatales condenaron la venta de estas muñecas, particularmente la asambleísta Angela McKnight, quien la calificó de “ofensiva y perturbadora en muchos niveles”.

“Está claro que hace una representación inapropiada de una persona de raza negra e instruye a las personas para que la golpeen y la golpeen”, declaró la funcionaria. “El racismo no tiene lugar en el mundo y no lo toleraré, especialmente en este distrito. Cuando vi la muñeca en persona, me estremecí y me desanimó la idea de que otro niño o un adulto golpeara a un niño negro por puro placer”, comunicó McKnight a través de su cuenta de Facebook.

Por su parte, el alcalde de Bayonne, Jimmy Davis, también se pronunció por retirar las muñecas de los estantes y aseguró que: “¡No toleraremos ningún símbolo de odio y división dentro de nuestra comunidad!”

Ricky Shah, el presidente de One Dollar Zone, las tiendas donde se vendían estos juguetes, expresó un disculpa pública luego de retirar las muñecas de los anaqueles.