Talento hispano aprovecha la comedia para denunciar de problemas sociales

El ‘stand up’ puede ayudar a generar consciencia sobre discriminación, reconoce Gina Brillón

Como latina y “standupera”, Gina Brillón reconoce que hacer comedia puede resultar más complicado de lo que parece en el escenario, sobre todo si el reto se toma para hablar de problemas sociales importantes, como la herencia cultural y la discriminación en sus distintas formas.

Brillón nació y creció en El Bronx, Nueva York, es una “newyorican”, como dirían los originarios de esa zona, pero eso no significa que haya perdido su conexión con sus orígenes y aprovecha para hablar y hacer reír de lo que eso significa, aunque sus espectáculos se enfocan en cómo es ser mujer en un mundo dominado por hombres.

Por ello no dudó en apoyar la iniciativa de HBO Latino y el Festival de Cine Latino de Nueva York, donde se abrió un espacio para jóvenes comediantes para expresar lo que quieran. Brillon incluso señala que es una buena oportunidad para hablar de problemas complejos, como la discriminación o la cultura de esa persona, pero recomienda hacerlo bien preparados, estudiar.

“Yo creo que la importancia de este evento es que se tiene la oportunidad de ser escuchados… enseñar a la gente sobre su cultura, mostrar el gran talento que tenemos”, apuntó en entrevista. “Es una buena oportunidad para mostrar la diversidad, de latinas, latinos y latinx, como quieras llamarlos, de cuánto talento tiene nuestra gente”.

¿Es un bueno momento para hablar de problemas sociales, como la división por etnias y razas que vive el país actualmente?, se cuestionó.

“Definitivamente estoy a la expectativa de ver estos tipos de mensajes… Será muy interesante ver qué es lo que tienen qué decir sobre estos problemas”, apuntó, al tiempo que reconoce que el actual escenario político en Estados Unidos es un caldo de cultivo para los comediantes, tomar los temas, hacer reír y ayudar a generar consciencia.

Grillon comenzó a hacer comedia a los 17 años y fue ganadora de “Stand up for Diversity Showcase” de NBC, además de haber sido seleccionada para ser parte de “Just For Laughs New Faces Showcase” de Montreal.

En Amazon se puede encontrar su espectáculo “Pacificalluy Speaking”, que aborda asuntos de género y relaciones personales, pero su nuevo espectáculo saldrá al aire en HBO el 16 de agosto, además de tener sus canales en YouTube e Instagram.

A pesar de su éxito, Brillon reconoce que no ha sido fácil, porque el “stand up” sigue siendo un tipo de comedia todavía dominado por hombres.

“Sí, definitivamente… aunque hay mujeres muy fuertes… tenemos que impulsar a las mujeres latinas para que se animen a hacer esta comedia, que no tengan miedo”, expresó.

La competencia que ella promueve tendrá una gran noche el 16 de agosto, en el Festival de Cine de Nueva York, donde será elegida una persona. El evento será presentado por Brillón.

“¡Estoy emocionada!… Cuando tenía 17 años, tuve mi primera oportunidad en una comedia local. No he mirado atrás desde entonces”, recordó sobre sus inicios, por ello es consciente de la oportunidad que esto significa para decenas de jóvenes, pero solamente uno logrará estar en “Entre nos”, un programa especial de HBO Latino.

“Habla de lo que te interesa, de lo que te importa, es como conectas con la audiencia, cuando compartes tus pasiones”, recomienda esta artista de la comedia.