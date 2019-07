Los detalles del debate demócrata hacia la presidencia y a quién ponerle atención

Los asuntos migratorios y racismo podrían destacar

¡Lo lograron! 20 aspirantes a la candidatura presidencial del Partido Demócrata demostraron tener 65,000 donantes en sus filas, además una intención de voto mínima del uno por ciento.

Los contendientes tendrán hasta un minuto para responder los cuestionamientos de la corresponsal política de CNN, Dana Bash; el presentador de CNN Tonight, Don Lemon, y el presentador de The Lead y State of the Union, Jake Tapper. Además tendrán 30 segundos para contestar a competidores que hagan referencias directas.

Habrá que poner especial atención a quienes lideran las encuestas de intención de voto, que según datos de Real Clear Politics mantiene al exvicepresidente Joe Biden al frente con 31.3 por ciento, seguido por la senadora Elizabeth Warren (Massachusetts) con 14.8 por ciento, el senador Bernie Sanders (Vermont) con 14.3 y la representante Kamala Harris (California) con 11 por ciento.

Sin embargo, dado su aumento en las preferencias, los analistas destacan al alcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, así como al empresario Andrew Yang, quien suma 2.3 por ciento de preferencias e incluso lograría su lugar en el tercero y cuarto debates.

El exsecretario de Vivienda, Julián Castro –único hispano en la contienda– logró colarse al debate, pero suma apenas el 1% de la intención de voto. De mantener esa tendencia, difícilmente lograría integrarse a los siguientes intercambios de ideas.

Una de las mayores decepciones de la contienda electoral es el exrepresentante Beto O’Rourke, quien empata en preferencias de intención de voto con Yang, por lo que este debate será clave para despuntar o intensificar sus picada.

El mayor reto es para el exvicepresidente Biden, ya que los análisis del primer debate arrojaron que su actuación fue poco destacable, en comparación con Warren o Harris.

Según una reciente encuesta de Fox News, el electorado demócrata está claramente dividido entre la ideología y la importancia de derrotar al presidente Donald Trump, ya que el 56 por ciento, dice que apoyaría a alguien que pueda ganar, mientras que el 41 por ciento debería nominar a alguien que cambie fundamentalmente la forma en que funciona la economía.

Se espera que los temas que dominen son inmigración, racismo e inequidad, debido al escenario político actual, donde el presidente Trump ha incrementado ataques hacia demócratas y ha sido señalado por expresiones racistas.

Los contendientes

El debate organizado en Michigan se divide en dos partes, los cuales se determinaron en un sorteo. Se transmitirá por CNN y todas sus plataformas de 8:00 a 10:00 p.m. del Este desde el Fox Theatre en Detroit. El siguiente orden corresponde a cómo aparecerán en el escenario:

30 de julio

Marianne Williamson

Tim Ryan

Amy Klobuchar

Pete Buttigieg

Bernie Sanders

Elizabeth Warren

Beto O’Rourke

John Hickenlooper

John Delaney

Steve Bullock

31 de julio

Michael Bennet

Kirsten Gillibrand

Julián Castro

Cory Booker

Joe Biden

Kamala Harris

Andrew Yang

Tulsi Gabbard

Jay Inslee

Bill de Blasio

Los candidatos que no lograron sumarse a este debate son Seth Moulton, Mike Gravel, Joe Sestak y Wayne Messam, además de Tom Steyer, quien a principios de este mes se sumó formalmente a la contienda.