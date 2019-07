Sentía que se ahogaba por las noches, puso una cámara al lado de su cama y descubrió algo increíble

Un joven tailandés pensó que alguien ingresaba a su casa a perturbar su sueño, sin jamás imaginarse que por las noches ocurría algo curioso con su mascota

Un joven de Bangkok, Tailandia, llamado Lomphonten Lomphontan, compartió en redes sociales una curiosa historia que le ocurrió hace unas noches, cuando de repente despertó abruptamente al no poder respirar de forma normal.

Esta situación le ocurrió varias noches, por lo que decidió poner varias cámaras de seguridad en todo su departamento y en su habitación, sobre todo para descartar que alguien estuviera entrando a su casa, sin que él supiera, y sobre todo, que le fuera a hacer daño a su gato.

Además de dormir fatal, amanecía con dolor en el pecho; pero tremenda sorpresa se llevó al revisar la grabación cuando se dio cuenta que el que lo estaba “asfixiando” era, nada más y nada menos que ¡su propio gato!

En el video puede apreciarse que cuando Lomphonten está profundamente dormido, su gato no solo se acuesta a su lado, sino que también lo abraza; trepa sobre su pecho y con una pata comprueba que su dueño está perfectamente dormido, luego deja caer todo su cuerpo en su rostro e incluso, se ve como si tratara de abrazarlo en repetidas ocasiones.

“Cuando me senté y vi las grabaciones no podía creerlo, me reí mucho, en realidad es muy gracioso. Ahora lo quiero aún más por que él me ama así” declaró el joven que adoptó a su amoroso gato hace poco más de un año.