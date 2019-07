“Ermitaña y antisocial”, la razón por la que Sara Maldonado se define así

Sara Maldonado participa actualmente en la serie de superhéroes Los Elegidos

Para Sara Maldonado no hay mejor manera de evitar disgustos que ignorando las críticas en la prensa y los ataques en redes sociales: cerrar los ojos o ver para otro lado. Es probable que por eso se haya hecho “ermitaña y antisocial”, como ella misma se describe.

“No hay manera de que no te afecten los comentarios negativos, por eso no los leo. Mis amigos a veces me mandan publicaciones pero no las veo. Soy muy ermitaña y antisocial. Es difícil cuando te dedicas a esto, pero trato de no engancharme y entender que la belleza es subjetiva”, señaló en entrevista para la periodista Patricia Villanueva.

Actualmente, Maldonado protagoniza la serie Los Elegidos, en la cual interpreta a una madre de familia, papel muy distinto a los que estaba acostumbrada a realizar, más juveniles. A pesar de ello, la actriz veracruzana no se siente ‘vieja’.

“La vejez depende más de la actitud. Me siento como una chava, no una señora. Me cuido, practico yoga, eso me ayuda a que mi columna se mantenga derecha y verme bien”, aseguró.

Los Elegidos es una producción de Sony que se transmite en Las Estrellas, de Televisa, y Sara dijo sentirse muy emocionada de participar en este nuevo proyecto que aborda el tema de los superhéroes de manera relajada.

“Me emociona llegar a un público nuevo. Sé que es un reto despegar a los jóvenes de sus tabletas o celulares, pero las historias de superhéroes son interesantes, ésta les va a interesar, es divertida”, explicó la intérprete.

