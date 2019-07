Expediente Neymar: Patricia Jordane, la morena que lo enloqueció

View this post on Instagram

Capa da Revista Playboy de Junho do ano passado. Amigos do @neymarjr juram de pé junto que ele nunca sequer relou a mão na mina. A revista chegou a ser retirada de circulação após ação movida pelos advogados do craque, mas voltou às bancas logo depois. E fica a pergunta: Por onde anda Patrícia Jordane? Quem souber avise a gente. #neymar #neymarjr #playboy #patriciajordane