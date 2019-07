ICE arma “redada silenciosa” a más de 3,000 empresas

La agencia se enfoca en restaurantes, procesadoras de alimentos, fabricas de alta tecnología y empresas de agricultura

La semana pasada, 3,282 empresas de todo el país recibieron “Avisos de inspección (NOI)” de la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según el director interino, Matthew Albence.

El funcionario había adelantado a The New York Times que había investigaciones a ese número de empresas, pero no dio detalles.

Expertos de la firma Leech Tishman Fuscaldo & Lampl LLC indicaron que ICE envió “silenciosamente NOI” a las empresas, lo cual llamaron una “redada silenciosa” contra los empleadores.

“Las industrias que se vieron afectadas la semana pasada incluyeron restaurantes, procesamiento de alimentos, fabricación de alta tecnología y agricultura”, indicaron los expertos en un artículo en el sitio especializado en temas jurídicos lexology.com.

“La emisión de NOI no es sorprendente, dado que ICE ha aumentado hasta en cinco veces el número de las auditorías I-9 en el año fiscal 2018, y la reciente emisión de cartas de ‘no coincidencia’ de la Administración del Seguro Social esta primavera”, apunta el texto.

Los expertos brindan algunos consejos a los empresarios para mantener en orden su documentación, ya que los agentes se enfocan en buscar cualquier omisión que haga sospechar la contratación de inmigrantes indocumentados.

“Si una empresa ha recibido un NOI de ICE, solo tiene tres días hábiles para responder. Las multas por infracciones de la I-9 pueden oscilar entre $548 y $4,384 por delito para los infractores por primera vez”, advirtieron. “Las sanciones penales también pueden aplicarse a los dueños de negocios que a sabiendas emplean a trabajadores no autorizados”.

Los especialistas indican que estas revisiones se han vuelto más comunes y pueden tener consecuencias, ya que incluso los trabajadores con Autorización de Empleo pueden decidir renunciar ante el escrutinio.

“Responder a ICE le quita tiempo y recursos al negocio”, indican. “Las multas y cualquier noticia pública relacionada con la auditoría pueden dañar la reputación de la empresa. Es imperativo trabajar con un abogado experimentado en cumplimiento de I-9 y tener uno de guardia para que pueda estar preparado”.

El reporte no especifica las entidades donde se realizan las indagatorias, pero si un inmigrante es descubierto laborando con documentos falsos o robados será perseguido penalmente por fraude.