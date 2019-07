Padres del joven que falleció dentro de la Cárcel Central de Hombres de LA piden justicia

Evidencias captadas en video muestran posible negligencia de los alguaciles de Los Ángeles

Han pasado casi dos años desde que Juan Manuel Correa Jr., de 31 años, murió dentro de la Cárcel Central de Hombres del Centro de Los Ángeles, frente a los alguaciles que no hicieron nada, dicen, y sus padres exigen justicia para que este tipo de incidentes no vuelva a suceder.

“El trato que recibió mi hijo en la cárcel del condado de Los Ángeles es inhumano”, dijo la madre del occiso, María Correa. “Mi hijo tenía una discapacidad. Él necesitaba ayuda médica y [los alguaciles] lo transfirieron a la población general”.

La queja, archivada en la corte superior de Los Ángeles a principios de año, explica que Juan Manuel Jr. tenía problemas de salud mental y fue injustamente retirado de la cárcel Twin Towers, la cual tiene un centro médico, para ser transferido a la cárcel adyacente Men’s Central Jail.

El 26 de septiembre del 2017, ya en su celda, Juan Manuel Jr. se peleó con otro interno, quien aparentemente era violento, y los agentes del alguacil usaron gas pimienta en Juan Manuel Jr. para separarlos.

El video de la cárcel muestra como pasó casi una hora desde que inició la confrontación hasta que llegó el personal de emergencia; era la ducha donde se encontraba Juan Manuel Jr., lugar donde cayó y lo declararon muerto.

“No llamaron a servicios de emergencia a tiempo para recibir ayuda y en el video se ve a un agente sonriendo”, dijo María en conferencia de prensa el lunes. “[Mi hijo] no era criminal, nunca perteneció a pandillas. Era un inocente en un cuerpo grande”.

Los padres de Juan Manuel Jr. aseguraron que desde que su hijo cumplió los 18 años tuvo problemas de esquizofrenia y paranoia. Esto causaba que su comportamiento fuera difícil de controlar y lo llevara por unos cuatro años a entrar y salir del sistema penitenciario.

“Siempre tratábamos de ayudarlo y pensamos que la cárcel sería un lugar seguro, pero ahí lo mataron”, dijo Juan Manuel Correa Sr., padre del occiso.

El señor Juan Manuel dijo que aún recuerda aquel 26 de septiembre a las 11:30 de la mañana cuando todavía pudo hablar con su hijo por teléfono.

“Él dijo que estaba esperando a que lo movieran pero no sabía a dónde… Yo siempre le decía no te pelees”, dijo Juan Manuel Sr. “Mi hijo era inocente, [aunque] con discapacidades mentales. Espero que su ejemplo sirva para demostrar la ineficiencia del alguacil”.

En su queja legal, María y Juan Manuel Correa están demandando al condado de Los Ángeles por muerte injusta.

Mediante el video de vigilancia que obtuvieron los abogados de los Correa, se muestran los últimos minutos de vida de Juan Manuel Jr., donde después de ser rociado con gas pimienta, los agentes del alguacil lo llevan a un pasillo donde se ve como el reo tiene problemas para mantenerse sentado y mantiene una respiración agitada.

Poco después cae al suelo y los agentes no le brindan ayuda inmediata. Cuando por fin llega una persona, que parece ser personal médico de la misma cárcel para revisarlo, se vuelve a retirar y envían a Juan Manuel Jr. a las duchas donde dos agentes lo esperan afuera. Es ahí donde Juan Manuel Jr., no se puede sostenerse de pie nuevamente y cae sin poderse levantar.

Casi una hora después del incidente principal, llega el personal de emergencia quien declara muerto a Juan Manuel Jr. Todos se van y lo dejan por un tiempo indefinido solo, desnudo e inerte tirado en el suelo de la ducha de hombres.

Michael Carrillo, uno de los abogados de los Correa, dijo que ellos han intentado hablar con los agentes que estuvieron involucrados en el incidente, pero hasta el momento no se les ha permitido dar entrevistas.

“Los alguaciles, el personal médico, cada persona que se acercó a él tenía la responsabilidad de tratarlo como una persona y no un animal”, dijo el abogado Carrillo.

El abogado añadió que la publicación del video es para que la comunidad se entere qué estaba pasando dentro de la cárcel. Adicionalmente agregó que por los pasados nueve meses su barra de abogados ha intentando hablar con el personal involucrado en el incidente, pero el condado no se los permite. Razón por la cual han archivado una “Motion to Compel” pidiendo a la corte que ordene al personal del condado hablar con los abogados.

“Queremos preguntarles, ¿por qué no hicieron algo mejor? ¿Por qué no llamaron al personal médico, a un sargento? ¿Por qué no revisaron sus signos vitales para ayudar a este hombre? En su lugar lo vieron sufrir, lo vieron morir de frente y no hicieron nada”, dijo el abogado Carrillo asegurando que no van a permitir que el caso quede inconcluso.

La Opinión intentó obtener un comentario del condado de Los Ángeles, pero hasta el momento no había respuesta.