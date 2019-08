Diego Reyes le regala el partido al Real Madrid

View this post on Instagram

AUDI CUP 🏆 #RealMadrid (🇪🇸) 5-3 #Fenerbahce (🇹🇷) Goles: (RM):⚽️12'#Benzema ,⚽️27'#Benzema ,⚽️53'#Benzema ,⚽️62'#NachoFernandez ,⚽️79'#MarianoDiaz . (FEN):⚽️6'#GarryRodrigues ,⚽️34'#Dirar ,⚽️59'#Tufan . Estadio🏟: Allianz Arena.