Jóvenes latinos continúan la tradición del mariachi

Enseñar a las nuevas generaciones 'es una garantía de que la música va a quedar en buenas manos’, dijo José Hernández, director del Mariachi Sol de México.

Atentos a las palabras de José Hernández, director del internacionalmente reconocido Mariachi Sol de México, y la cantante mexicana Ana Bárbara, un grupo de estudiantes latinos ponían mucha atención a sus consejos.

Esto es parte del Instituto de Verano Mariachi Nationals en su octava edición del 31 de julio al 4 de agosto donde unos 170 estudiantes—de California y otros estados—tienen la oportunidad de participar en talleres específicos de música de acuerdo a su nivel.

Este curso de verano se está impartiendo en la escuela Palm Elementary de Anaheim a donde llegaron los hermanos Julissa, Marissa y Martín Hernández, acompañados de su madre desde la ciudad de La Puente.

“Traje a mis hijos a los talleres porque creo que es muy importante seguir las tradiciones de nuestra cultura mexicana así como la tradición familiar”, dijo Marisela Martínez el miércoles durante la hora de receso de los talleres de sus hijos.

“Ellos han crecido mirándome en los shows y estudiando en casa, es por eso que para mí es importante que ellos por lo menos vivan la experiencia, estén cerca de esto y en el futuro hagan su propia decisión de ser mariachi, ser músico o artista de cualquier arte”, añadió Martínez quien aseguró que en su casa hay un historial de tres generaciones de mariachi y ella forma parte de un grupo también.

Sus hijas Julissa y Marissa Martínez, de 10 años de edad, tocan la trompeta mientras que su hijo Martín Martínez, de 8 años, toca la guitarra.

Sin poder sostener una conversación fluida en español, pero con la pasión y seguridad que le brinda la música del mariachi, Julissa demostró que para el arte no existen barreras de idioma. La pequeña dijo en su lengua materna sentirse muy orgullosa de poder heredar la cultura de su madre.

“Muchas personas no tienen esta oportunidad de hacer esto. No pueden comprar un instrumento o no pueden pagar clases de música”, dijo Julissa. “Yo me siento agradecida de poder tocar música porque yo admiro mucho a mi mamá’’.

Julissa y Marissa concordaron que les gusta tocar la trompeta porque es un instrumento difícil pero interesante.

“Yo también quiero continuar la tradición por años y espero que cuando crezca y tenga hijos, ellos también puedan continuar la tradición”, dijo Marissa. “Me siento muy bendecida de poder venir a este campamento y ser parte de esta comunidad”.

Martín dijo que le gusta el mariachi porque es una buena experiencia.

“Tocar la guitarra es un poco difícil pero estoy aprendiendo”, dijo Martín.

El director Hernández explicó que disfruta poder trabajar con jóvenes porque es una garantía de que la música va a quedar en buenas manos.

“Eso es muy importante porque ya sabemos que entran otros estilos y a veces se empieza a perder el verdadero sentimiento de lo que es el mariachi y esto me da la oportunidad de trabajar con ellos y darles la manera de frasear, la manera de decir las cosas cuando uno está interpretando estas canciones”, dijo el director Hernández.

El director contó que estableció el Mariachi Nationals para demostrar a los jóvenes el valor de la música del mariachi y que ellos puedan continuar el legado de la música mexicana.

“Pero llega más lejos. Estas clases también les enseñan disciplina, autoestima, y les ayudan a desarrollarse como personas de categoría”, aseveró Hernández.

Mariachi Nationals se esta llevando a cabo del 31 de julio al 4 de agosto y llegaron estudiantes de California y otros estados. (Jacqueline García)Por otra parte, la cantante de música grupera Ana Bárbara se encargó de enseñar a los estudiantes como pueden tener una presentación espectacular. Desde el movimiento corporal hasta los detalles de cómo cambiar el micrófono entre ambas manos y perder la vergüenza completamente en el escenario.

Ana Bárbara agregó que participar como instructora invitada de los estudiantes, le hace sentir muy bien como mujer y como representante de la música mexicana.

“Y después de las crisis que el mariachi ha enfrentado porque de repente vienen otras ondas musicales, por moda o por lo que sea; además ver que al mariachi no se le da el lugar que merece, siendo un patrimonio de la humanidad, pues me llena el alma ver a tantos niños con esa sensibilidad y el trabajo excepcional de los padres”, dijo Ana Bárbara.

El director José Hernández expresó que los estudiantes están participando en los talleres de miércoles a viernes y el sábado habrá una competencia entre grupos de mariachi jóvenes y vocalistas en el condado de Orange.

Habrá hasta $10.000 en premios, incluyendo instrumentos musicales de la Serie José Hernández, que fueron donados por West Music Company y Conn-Selmer Inc.

“Los ganadores aparte de ganar dinero, van a poder abrir el show para nosotros y para Ana Bárbara que viene como invitada al evento del mariachi en el Pacific Amphiteater el domingo”, dijo Hernández.

La presentación del festival Viva el Mariachi será dentro de la Feria del Condado de Orange el domingo 4 de agosto a partir de las 6 de la tarde.

Para comprar boletos visite: https://ocfair.com/event/viva-el-mariachi/

Para saber más acerca de los talleres de verano para jóvenes interesados en la música del mariachi visite: http://mariachinationals.com/