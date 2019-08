¿Tienes diabetes? La vitamina D podría ser de ayuda

La diabetes se convirtió en uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial, con más de 422 millones de casos y casi 2 millones de muertes anuales. En un intento por controlar su progresión, un grupo de científicos analizó los efectos de los suplementos de vitamina D y encontró que podrían ser de ayuda.

No es la primera vez que se estudia este vínculo. Sin embargo, la mayoría de los trabajos anteriores coincidieron que las “mejoras” que podían ofrecer estos suplementos no eran significativas. Muchos expertos creen que estas conclusiones podrían deberse a que solo se estudiaron personas que tenían diabetes desde hace mucho tiempo o que no padecían deficiencia a la vitamina D.

Por ello, el nuevo trabajo de la Universidad Laval, en Quebec, Canadá, decidió retomar el análisis de este vínculo, pero con una diferencia: lo hicieron sobre pacientes que recibieron un diagnóstico de diabetes recientemente o que corrieron el riesgo de desarrollarla. Sobre ellos, los autores examinaron diferentes factores:

Sensibilidad y secreción de la insulina. Esta es la hormona responsable de transportar la glucosa ( azúcar) entre las diferentes células del cuerpo, para que la almacenen y posteriormente utilicen como energía.

Función de las células beta. Se encuentran en el páncreas y son las responsables de producir insulina. Cuando esta no es suficiente o no funciona adecuadamente (lo que sucede en la diabetes tipo 1 y 2 respectivamente), puede generarse un exceso de glucosa en la sangre. Esto puede causar problemas de visión, en los riñones, nervios, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares e incluso amputaciones.

Presión arterial, es la fuerza que la sangre ejerce contra las paredes de los vasos sanguíneos. El exceso de glucosa en la sangre puede aumentar esta presión y dañar a los vasos sanguíneos.

El rol de la vitamina D

Para el trabajo publicado en European Journal of Endocrinology, los especialistas seleccionaron a 96 participantes que no tomaban medicamentos para la diabetes o fármacos que interactuaran con la vitamina D o sus suplementos. Luego, los dividieron en dos grupos:

Uno de ellos consumió 5,000 unidades internacionales de vitamina D-3 por día, esto representa alrededor de 5 a 10 veces la dosis recomendada.

El otro grupo tomó un placebo que se veía idéntico a las cápsulas de vitamina D-3.

Tras los 6 meses que duró el ensayo, los investigadores evaluaron los datos obtenidos y concluyeron que “La suplementación con dosis altas de vitamina D mejoró significativamente la sensibilidad a la insulina y la función de las células beta en individuos con alto riesgo de diabetes o con diabetes tipo 2 recién diagnosticada”.

También mostraron que las personas con poca sensibilidad a la insulina al inicio del estudio fueron los más beneficiados por los suplementos de vitamina D. En el caso de los participantes que tenían riesgo de diabetes pero que no una poca sensibilidad a la glucosa, la vitamina no hizo ninguna diferencia. Los expertos no encontraron beneficios en otras medidas, como la presión arterial o el peso corporal.

A pesar de que los hallazgos se mostraron prometedores, los autores advirtieron que existieron limitaciones. Por ejemplo, la muestra fue relativamente pequeña, los voluntarios fueron predominantemente caucásicos y solo la mitad de los participantes tenían deficiencia de vitamina D cuando comenzó el estudio. Además, los especialistas afirmaron que “sigue sin estar claro cómo la duración de la diabetes podría haber afectado los resultados”.

Por este motivo, consideran que será necesario continuar investigando los mecanismos detrás de esta asociación para saber si los suplementos de vitamina D pueden ayudar a controlar o reducir el riesgo de diabetes.

Más información sobre vitamina D: