VOTA POR UNA SOCIEDAD MÁS INCLUSIVA

Sandra Raffaelli, West Palm Beach, FL

Azul For Better Living, Inc.

Sandra combina su pasión por la moda y por ayudar a personas con discapacidades intelectuales y de desarrollo a través de su organización aZul for Better Living, Inc. Como fundadora y directora, ofrece programas de capacitación a base de las artes para adultos con discapacidades que promueven la creatividad, desarrollan habilidades individuales y ofrecen independencia financiera. Su entusiasmo por difundir la esperanza y la alegría en su comunidad ha inspirado a numerosos adultos, demostrando que todos pueden contribuir a la sociedad. Vota para que Sandra sea la próxima Coors Light Líder del 2019 y tenga la oportunidad de ganar $25,000 para que su organización continúe apoyando adultos con discapacidades intelectuales. coorslightlideres.com

Call to action to be placed under the paragraph: VOTA ANTES DEL 30 DE AGOSTO, 2019