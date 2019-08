A un paso de la frontera de México, se salva de la deportación

Su abogada logra evitar su deportación, reabrir su caso y pelea por su residencia en base a una petición familiar

Cuando a mediados de mayo, Rosa Ochoa se subió al automóvil de unos amigos para ir juntos a caminar, un vehículo común y corriente con dos hombres a bordo, se les emparejó. Rosa no imaginaba que estaba a punto de comenzar la pesadilla que siempre había temido, ser arrestada por Migración.

“Uno de los hombres preguntó por María Ochoa. Es mi mamá. Yo soy Rosa Ochoa”, respondió. “¿Puedo hablar con usted? le preguntó el hombre en el otro vehículo. Cuando Rosa bajó del auto, pudo ver que la chamarra del individuo vestido de civil, decía en letras chiquitas “ICE” (Servicio de Migración y Aduanas).

“¡Ya me llegó!”, recuerda que Rosa se dijo para sí misma, llena de pánico. “Me sentía de lo peor. Temblaba de miedo, pero me controlé”, dice.

Lo que más había temido desde que emigró de Chihuahua, México, a los Estados Unidos a mediados de la década de los 80, se había hecho realidad.

“Yo viví siempre con ese miedo a que cualquier día iban a llegar por mi”, dice.

El oficial de ICE le dijo que la tenía que llevar detenida, y le colocó las esposas de pies a manos como si fuera una delincuente altamente peligrosa. Después llegaron tres vehículos más del ICE con oficiales abordo.

“El oficial me hizo platica y me preguntó que a dónde iba esa mañana. Le dije que a caminar, que era diabética. Me preguntó si quería ir a mi casa por medicinas, le dije que no. Tuve miedo por mi familia, que estuviera ahí algún amigo o familiar sin papeles y también se lo llevaran detenido”, afirma.

A Rosa la detuvieron en Montebello y la trasladaron al Centro de Detención de ICE que está en el centro de Los Ángeles, en el edificio federal.

“Ahí les dije que yo no iba a firmar nada. Me entregaron una hoja que decía que estaba castigada por diez años. Les pregunté que si podía contactar a un abogado y me dijeron que ya no tenía chanza de nada”, dice.

Los vecinos con los que Rosa iba a caminar, avisaron a sus dos hijos y a su familia. Su hija Rocío Pérez se comunicó con su madre por teléfono. “Yo le dije que ya no buscara abogado que no había nada qué hacer. Que ya me iban a deportar a México”, expone.

En realidad, Rosa recuerda que los oficiales le preguntaron que si tenía algún caso pendiente en migración, y reconoce que como se sentía tan nerviosa y no pensaba con claridad, nunca se le ocurrió decirles que tenía una petición 245 (i) presentada por su hermano hace más de 20 años.

Rosa fue detenida como entre 5:30 y 6 de la mañana, para las 9 de la mañana, su hija desconsolada, ya estaba llamando abogados.

“Llamé como a seis. Muchos me decían que ya no podían hacer nada por ella. Mi abogado que me ayudó a hacerme ciudadana, ya me había dicho que no había opciones”, agrega.

Uno de los tantos abogados a los que llamó, le dio el teléfono de la abogada en migración Noreen Barcena a quien le recomendaron por tener experiencia en casos de deportación. Con el tiempo en contra, la abogada aceptó el caso y se digirió con urgencia al Centro de Detención del ICE.

“Me decían que ya no me podían ayudar porque se la estaban llevando a México para deportarla”, dice.

Pero Barcena no se dio por vencida, y a través de su teléfono mandó una apelación de emergencia al Noveno Circuito de la Corte de Apelaciones para parar la deportación que le salió cuando trató de arreglar su estatus migratorio a través de un notario en los años 90.

“El notario le hizo una petición de asilo, pero Rosa no pudo llegar a tiempo a la cita en la corte con un juez porque se le ponchó una llanta en el trayecto. El juez ordenó su deportación en ausencia”, precisa.

Cuando los agentes de migración la llevaban México para ser deportada, lo único que Rosa deseaba era estar muerta. La vida ya no valía la pena, separada de su familia, cuenta.

“En verdad que yo quería morirme. Aquí en Montebello está toda mi familia, mis dos hijos, mis nietos, mis hermanos, mi mamá”, afirma.

Al llegar al cruce fronterizo, los oficiales del ICE bajaron primero a otro inmigrante que llevaban para su deportación. “A mi me dijeron que me quedara sentada en el vehículo, y luego una oficial, me informó que me iban a traer de regreso a Los Ángeles. Me sentí contenta, pero no estaba tranquila. No sabía que iba a pasar”, cuenta.

A Rosa no la deportaron porque su abogada Noreen Barcena logró que le aceptaran el amparo en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito para detener su deportación.

Pero pasó un mes y medio detenida en el Centro de Detención de Adelanto. “Fue horrible, pero por lo menos me dieron atención médica y nunca me maltrataron”, observa.

El 26 de junio salió libre con el pago de una fianza de 3,000 dólares, y un grillete electrónico en su tobillo.

La abogada no solo logró evitar la deportación de la inmigrante mexicana sino que se reabriera su caso y le quitaran la orden de deportación, basado en que el juez emitió esa decisión sin esperar a que fueran llamadas todas las personas que tenía contempladas ese día en ausencia.

“La ley dice que solo puede emitir una orden de deportación cuando una persona no está aún presente después de que se llama a todas las personas de todos los casos que tiene para esa audiencia”, explica.

En la próxima audiencia en la corte que se celebrara en septiembre, van a pedir que se abra el proceso para solicitar la residencia de Rosa, debido a que su turno en la lista bajo la petición 245(i) que presentó su hermano, ya le llegó.

“Esperamos que Rosa pueda ser muy pronto residente y le puedan quitar el grillete de monitoreo electrónico que trae en el tobillo”, agregó letrada.

Lecciones a aprender

La abogada Barcena dice que es muy importante que si un inmigrante tiene una orden de deportación, acuda cuando antes a ver a un abogado con experiencia en deportaciones, para que pueda analizar sus opciones.

“Deben buscar ayuda y no esperar hasta el último momento sobre todo porque ya sabemos que la administración Trump está detrás de las personas con órdenes de deportación pendientes”, dice.

Igual de relevante es que saquen el pasaporte de su país, pero no lo porten consigo. “Cuando migración los detenga, no deben traer documentos de identificación de su país, pero el pasaporte sí sirve como un requisito posterior para detener una deportación, no en el momento de un arresto”, observa.

Enfatiza que debido a lo complicado de las leyes de migración, los inmigrantes deben buscar siempre consultar a abogados con experiencia y no a notarios.

Feliz después de la pesadilla vivida, Rosa Ochoa de 60 años, dice que aún no se la cree que esté libre y al lado de su familia que tanto la apoyó en los momentos difíciles.

“Estoy feliz, pero aún tengo miedo de que algo pueda fallar”, dice. Sin embargo, en el fondo, guarda la esperanza de que muy pronto pueda ser residente.