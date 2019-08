El papá de Karol G le sigue los pasos a su hija

View this post on Instagram

Hace 22 años gozaba acompañando con algún instrumento a Karito Cantando la Música de Thalía, como Piel Morena u otras, y hoy tener el honor de compartir momentos especiales e inolvidables , ambas como exponentes actuales de la música, y haciendo historia como sus ídolos , cuanto soñamos estar allí representando las nuevas generaciones , SOÑAR NO CUESTA NADA , pero hay que trabajar con pasión para lograrlo, MAÑANA SERÁ TU OPORTUNIDAD, No dudes