Entre lágrimas Nahitán Nández dijo adiós a Boca Jrs

View this post on Instagram

En las malas a todas partes, las buenas ya van a venir 💪🏻💙💛💙 – – Foto @juan.treveset12 🙌🏻 – – – #DanieleDeRossi #DeRossi #EstebanAndrada #Andrada #SuperLiga #CopaLibertadores #MauroZarate #Zarate #JuanRomanRiquelme #JRR10 #Nandez #CristianPavon #KichanPavon #VamosBoca #Boca #BocaJuniors #CABJ #Xeneize #LaBomboneraGoPro #LaBombonera #Bombonera #BuenosAires #Argentina #UnicoGrande #Riquelme #Palermo #NahitanNandez #wanchope #carlostevez