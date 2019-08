Esperanza Gómez, la actriz porno que rechaza a famosos futbolistas colombianos

La sexy colombiana se ha hecho famosa por no aceptar las propuestas de algunos de sus paisanos

Esperanza Gómez lo volvió hacer.

Ahora le tocó el turno al exfutbolista Faustino Asprilla de ser rechazado por la actriz porno colombiana, quien reveló hace unos días al programa ‘La Movida’ que el “Tino” le hizo algunas candentes propuestas, las cuales tuvo que declinar, como ya es su costumbre hacerlo con los jugadores cafeteros.

“Él (Asprilla) siempre me hizo invitaciones, pero la verdad es que no acepté. No porque sintiera algún rechazo hacia él, sino porque nunca he sido partícipe de estas fiestas, pues siempre he tenido parejas estables“, comentó Esperanza en la radio colombiana.

La oriunda de Belalcazar, municipio del departamento de Caldas, se ha hecho famosa por negarse a aceptar las propuestas de algunos de sus paisanos colombianos, incluso por sus declaraciones contra algunos de ellos como James Rodríguez o Radamel Falcao, quienes se quedaron con las ganas de seducir a la curvilínea chica.

“A James lo he visto, pero la verdad es que no es mi tipo de hombre. Me parece un chico lindo, pero me gustan los hombres con mucho más aspecto de machos.

“Radamel Falcao, como hombre, tampoco me atrae. Sinceramente no me gusta el futbol, así que no“, dijo en su momento la actriz del cine para adultos, quien ya sumó a su lista a Faustino Asprilla.

Mira aquí la entrevista en el minuto 42:28