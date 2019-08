Gignac recomendó al Marsella fichar a Benedetto

View this post on Instagram

@10apg 📊 #️⃣ Fueron 4 años y 10 días (1,474 días exactos) los que le tomaron al francés André-Pierre Gignac desde su primer gol ante Porto Alegre hasta el 105 ante Pumas para convertirse en el máximo anotador felino. ⚽️ De los 105 tantos, así fueron anotados: 70 con el pie derecho, 11 con el pie izquierdo y 24 con la cabeza. 🥇 En lo personal, el ex Marsella ha sido galardonado con 5 balones de Oro Liga MX y ha obtenido 2 títulos de goleo, además de ser nombrado mejor delantero de la Concacaf y de haber estado 5 veces en el equipo ideal de la Liga, entre otros. 👀 Aparte de ese récord, es el goleador histórico del estadio Universitario con 73 tantos. #AndrePierreGignac #Gignac #Tigres #LigaMX