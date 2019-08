La increíble razón por la que Nainggolan rechazó seguir en el Inter

View this post on Instagram

A "Escolha do Coração"… Esse é Naingollan, jogador belga. Muitos o conhecem, outros não. Eu conheço o jogador. Gosto do seu estilo, inclusive. Hoje, conheci o homem. O ser humano. O pai. Esposo. Desde 2011, está com Cláudia. Gosto do nome, é também o de minha mãe. Juntos, geraram Aysha e Mailey. E juntos, compartilham amor. Cumplicidade. Cláudia foi detectada com aquela doença horrível (não gosto de falar o nome). Mas é homônimo de um signo. Quando disseram no altar que era na alegria e na tristeza, não imaginavam tal desfecho. Radja, ou o Ninja, poderia ir para qualquer lugar. Tem mercado. Porém, o lugar dele é só um. Ao lado de quem ele ama. Voltou para o Cagliari. Na Sardenha, Itália, onde o tratamento irá acontecer. Não pensou duas vezes, ou pensou. Pensou que perto, unido, tudo se resolve. Foi sua escolha. Sua garra que lhe é peculiar em campo, parece ser a mesma na vida. A "Escolha do Coração". Coração que ele divide. Compartilha. Entrega. É a tal frase: "viver por quem valesse a pena morrer". E ele vive. De forma intensa. Um fã do jogador, hoje escreve. Um fã do homem, para sempre o admirará. Ainda mais. Além do mais, que daqueles votos, a tristeza passe longe. "Dio te benedica, Radja".