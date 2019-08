Rosie Rivera defiende a su hermano Pedro Rivera Jr. tras ser acusado de robar diezmos de su iglesia

La tía de Chiquis Rivera dio la cara por su familia

Luego de que trascendió que el hermano de Jenni Rivera, Pedro Rivera Jr., se roba los diezmos de la iglesia. Rosie Rivera, salió a la defensa de su hermano Pedro y también de su temperamental hermano Juan, a quienes los tiene en un concepto de hombres intachables. En entrevista para Grupo Cantón esto dijo de su hermano el pastor:

“Mi hermano Pedro es un hombre muy honesto, no solamente a él como pastor le quieren meter eso, a muchos pastores los acusan de eso, una acusación se puede levantar… es de la gente si lo quiere creer o no, nosotros dormimos con paz, porque somos muchas cosas, como familia. Tenemos en nuestros defectos, pero de trabajar honradamente y de no robar, es algo que somos y quiero que se nos dé crédito.

Rosie aseguró que la gente levanta falsos testimonios y mentiras, de hecho, también saltó por su hermano Juan.

“La gente puede hablar y chismear. Mi hermano Pedro es un hombre de honor, incluso también mi hermano Juan. Quisiera decirlo públicamente, de las acusaciones que se le han hecho públicamente a Juan, son falsas, en esa revista basura, que el público decide comprar.

Y reiteró: “Mi hermano Juan es un hombre que no es perfecto pero es honesto, pero yo como hermana lo defiendo Y meto las manos al fuego por él”.