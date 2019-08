¿Ardida? Checa lo que la ex de Lupillo Rivera respondió sobre el tatuaje que él se hizo de Belinda

A Mayeli Alonso no le interesa saber nada acerca de la pareja

Aunque en un principio Mayeli Alonso -la ex esposa de Lupillo Rivera– quiso verse muy abierta ante las especulaciones de que su ex esposo y la cantante Belinda tenían una relación (e incluso aseguró que, de ser cierto, le gustaría invitarlos a cenar), tal parece que su actitud ha cambiado mucho.

Ahora que con pruebas se ha demostrado que Lupillo se hizo un tatuaje del rostro de Belinda, esto fue lo que Mayeli respondió en entrevista en el programa El Gordo y la Flaca: “No me interesa, no tengo respuesta para eso porque no me interesa, que se tatúe lo que quiera”.

Lo cierto es que a pesar de todo lo que se ha especulado, Belinda y Lupillo no han hecho oficial esta relación, que de ser cierta, provocaría que el cantante fuera uno de los hombres más envidiados. Por mientras, Mayeli sigue promocionando su línea de maquillaje y está feliz de haberle celebrado a su hija Lupita Karizma su fiesta de 15 años.

