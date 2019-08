Esto piensa Jay Leno de los Teslas

Muchos son los entusiastas de autos que pueden presumir un garaje enorme, pero pocos son los famosos que son respetados por no solo el número de ejemplares que albergan en su cochera, sino por su reputación en el mundo de los autos.

Una de estas figuras distinguidas es Jay Leno – un comediante, actor y productor de televisión que ha aparecido en varias películas, además de haber tenido su propio talk show con la cadena NBC por más de 15 años – .

Él famoso ahora tiene un popular programa de televisión llamado “Jay Leno’s Garage: The Ultimate Car Week”, en donde él muestra al público sus más recientes adquisiciones, proyectos y restauraciones en un garaje que tiene de todo.

La colección de Leno tiene de todo: autos clásicos, deportivos, de alta gama e incluso un vehículo que funciona com vapor. Pero, ¿qué piensa él de lo vehículos eléctricos (EVs)?

Si bien los amantes de los motores suelen despreciar los EVs, éste no es el caso de Leno, quien confesó recientemente amar su auto Tesla.

En una entrevista reciente con CNBC, Leno dijo que los EVs son el futuro y que los días de autos de gasolina están contados.

“Tengo un Tesla. Lo he tenido por tres años. Nunca he hecho nada. No hay fluidos para cambiar. No hay nada”, dijo en “The Exchange”, programa de la cadena.

“Para que la nueva tecnología tenga éxito, no puede ser igual”, dijo el respetado coleccionista de autos, agregando que “tiene que ser mejor y [Tesla] resolvió el problema de la batería. Puede ir de 350 a 400 millas con un cargo. … No hay mantenimiento. Son más rápidos que el auto a gasolina. Por lo tanto, casi no hay razón para tener un automóvil a gasolina a menos que esté haciendo tareas de larga distancia”.

Ahora sabemos que el gurú de los motores es una amante de los EVs, en especial los Tesla.

