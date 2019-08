Así hallaron a secuestrado por la MS-13 en Honduras; lo iban a descuartizar

Par de segundos más habrían significado la muerte del hombre

Alejandro López López pensaba que era su “último día” de vida cuando presuntos miembros de la MS-13 o Mara Salvatrucha lo raptaron en Tegucigalpa, Honduras.

En esos momentos, el joven, que fue hallado el pasado 6 de agosto atado de manos, y con su boca y ojos tapados, solo pensaba en su hermana y sobre todo en su novia.

Imágenes en medios como La Prensa muestran a la víctima en la zona boscosa de la colonia Reynel Fúnez de Comayagüela, cuando agentes llegan al lugar a auxiliarlo.

Se desconocen los motivos por los que López López fue secuestrado.

Tras denuncia al @911honduras nuestros funcionarios policiales rescatan a ciudadano que había sido raptado por supuestos miembros activos de la Mara MS-13 en Comayagüela #FranciscoMorazán pic.twitter.com/hlL5yrB5gw — Policía Nacional (@PoliciaHonduras) August 7, 2019

Pero, de acuerdo con su versión, dos de los tres armados que lo raptaron lo transportaron en un bus. Cargaban, además, con hachas y sacos.

El hondureño dijo al referido medio que se “tiró por Comayagüela por las manifestaciones. Ahí me pusieron las armas y me montaron en un bus, luego bajaron a toda la gente y me llevaron para la montaña y solo estaban esperando las cosas para descuartizarme”.

Al detectar la presencia policial, los atacantes huyeron y dejaron abandonado a la víctima, quien fue trasladado a la posta de Loarque en la ciudad capital.