Defensor público del condado de L.A. decidido a reivindicar la imagen de su oficina

Entre sus prioridades figura contar con más abogados en inmigración y dar recursos a las personas desde que son arrestadas para evitar que pisen la cárcel

A casi un año de ser el defensor público del condado de Los Ángeles, Ricardo García dice que ser el primer hispano al frente de la oficina de defensores públicos más grande no solo del país sino muy probablemente del mundo entero, ha sido un honor y un regalo de la vida que nunca imaginó. A un par de meses de entrar a su segundo año como defensor público, está decidido a reivindicar la imagen de los abogados de la defensoría, y a buscar que los acusados encuentren otros caminos que no sea la cárcel.

“Muchos han llegado a este trabajo porque desde niños sabían lo que querían. Yo no sabía lo que iba a hacer cuando terminé de estudiar derecho, quería ser profesor académico”, dice el defensor público que hizo historia con su nombramiento el año pasado.

Relata que cuando inició su carrera en la oficina del defensor público de San Diego hace más de dos décadas, no tenía idea de lo que era un defensor público, pero quedó encantado con el trabajo. “Me ayudó a definirme como persona y profesionalmente”, afirma durante una entrevista con La Opinión.

El 15 de octubre cumplirá un año que tomó posesión de la también más vieja defensoría pública del país.

García de 49 años de edad, nació en Santa Mónica, pero cuando tenía cuatro años de edad, sus padres originarios de la Ciudad de México se lo llevaron y allá vivió hasta los 14 años.

“Al vivir ahí se definieron ambas culturas dentro de mi. Me sentía igualmente mexicano, al igual que americano”, dice.

Regresó para hacer la preparatoria en California y fue al colegio a la Universidad de California en Berkeley. Se graduó como abogado de la Universidad de California en Los Ángeles.

Todos merecen protección

El defensor público del condado de Los Ángeles dice que en la sociedad, los acusados merecen protección y respeto, y ese es su trabajo; mientras que el de la Fiscalía, es hacer que la leyes del estado se obedezca y cuando alguien no lo hace, entablar cargos.

En el caso de los acusados, la Constitución establece que tienen derecho a un abogado.

“La protección constitucional requiere que el acusado sea declarado inocente y el estado tiene que demostrar lo contrario más allá de cualquier duda razonable”, afirma.

“Es muy fácil decir que el acusado es malo hasta el momento que es tu hijo o un pariente”, indica.

¿Suficientes abogados?

La oficina del Defensor Público de Los Ángeles tiene 689 abogados, diez de ellos son especializados en derecho migratorio.

“Es difícil determinar si son suficientes, diría que no. No solo tenemos que defender a los acusados por la fiscalía sino a los fiscales de cada ciudad del condado. Hay 32 oficinas y he visitado a 28 de ellas”, precisa.

Los diez abogados especializados en migración con que cuenta el condado de Los Ángeles buscan reducir el impacto de las condenas criminales en la población inmigrante del condado. Pero pueden asistir en la valoración de las consecuencias adversas en inmigración de condenas criminales previas y evaluar si el alivio post sentencia ayudará a las personas que califican para naturalización y otros ajustes de estatus.

“Al momento que la comunidad supo que teníamos abogados en inmigración, los teléfonos comenzaron a sonar, ahora damos consejo a la comunidad y hacemos conexiones a otros programas y abogados que se especializan en representación en cortes federales”, dice.

Agrega que también hacen trabajo dentro de las cortes de apelación en casos que puedan afectar los derechos de los inmigrantes.

El defensor público reveló que han solicitado siete abogados en inmigración más para el año que entra.

“Ojalá tengamos entre 15 y 17 abogados en inmigración. Este trabajo va creciendo en números muy altos”, exclama.

En total por año, la oficina de defensores públicos de Los Ángeles atiende entre 175,000 y 200,000 casos nuevos. Entre el 60 y 72% de los casos criminales que llegan al condado anualmente.

Prioridades

García revela que entre sus prioridades como defensor público del condado de Los Ángeles, figura desarrollar las bases para una oficina de acuerdo a su tamaño.

“Tenemos los mejores abogados de la nación en esta oficina, pero para que puedan hacer ese trabajo, necesitan estar apoyados por recursos humanos, tecnología, paralegales, investigadores y secretarias. Quiero asegurarme que tengan todo lo que apoya el trabajo profesional de un abogado”, subraya.

Su segunda prioridad es contar con un plan estratégico para que los 1,200 empleados con que cuenta su oficina lo puedan implementar en el año 2020.

Pero la prioridad principal es que el trabajo del defensor criminal no termine con el caso penal sino que empiece desde el momento del arresto para determinar a quien pueden poner en programas y darles los recursos para enfrentar los problemas de raíz.

“Queremos reducir la cantidad de individuos en la cárcel al asegurar que haya recursos en la comunidad que eviten que entren al sistema penal”, expone

También está decidido a cambiar el sistema de fianzas. “Queremos reducirlas, evitarlas, cambiarlas y buscar otras formas”, sostiene.

El defensor público del condado de Los Ángeles está convencido de que tienen abogados inteligentes, capacitados y dispuestos a pelear a favor de sus clientes.

“Me encantaría que la comunidad entendiera que ser defensor público es estar en una lucha por proteger los derechos del acusado cuando del otro lado hay una persona con la misma capacidad y ambición tratando de deshacer todo lo que estás construyendo. Imagínate a un médico en una cirugía que a cada paso que tome, tenga a un doctor que deshace todo lo que él va haciendo”, expone.

Ante este nivel de presión, su meta principal es buscar la mejor forma de asegurarse que sus abogados estén protegidos emocional, profesional e inteligentemente. “Me gustaría que la comunidad entendiera esa presión a lo que se enfrentan los defensores públicos, y no nos vean como las películas y programas nos definen”, expone.

Y considera a los abogados de la defensoría pública tan buenos y capaces, que si su propio hijo se viera involucrado en un caso criminal, con el 100% de confianza se lo daría a un defensor público para que lo representara.

La defensoría del condado de Los Ángeles ofrece además servicios para limpiar el récord y ayudar a jóvenes en cuestiones legales, entre otros.

¿Cómo quiere ser visto en la comunidad?

“Como un defensor público que está tratando de cambiar y redefinir cómo nos vemos nosotros mismos y cómo nos ve la comunidad. Queremos abrir la puerta para ser participantes en el proceso penal mano a mano con la fiscalía y los jueces”, dice.

García agregó que más que estar orgulloso de ser el primer defensor público latino en el condado, el cargo es una obligación increíble. “Ojalá que humildemente pueda ser un ejemplo para los jóvenes y para la comunidad”, afirma.