El Fantasma se mantiene en la cima

El cantante de corridos celebra que desde que comenzó su carrera todos sus discos han sido éxitos

El Fantasma habla apresurado. Va corriendo de una sala a otra del aeropuerto de Dallas e interrumpe brevemente la conversación para mostrar su pase de abordar, a juzgar por lo que se alcanza a escuchar por el teléfono celular.

“Es que ya voy a abordar, oiga”, dice con voz jadeante. “Voy a agarrar ahorita otro vuelo para el próximo concierto”.

En el tono no hay rastros de queja; todo lo contrario. Esta ha sido la vida de Alexander García –nombre real del cantante– desde hace cuatro años, cuando su corrido sobre narcotráfico, “Mi 45”, explotó en las redes sociales y él se convirtió en toda una celebridad.

Entonces tuvo que dejar su vida como cortador de árboles –oficio que desempeñaba en Ontario, una área cercana a Los Angeles–, para dedicarse a ofrecer conciertos por todo México y Estados Unidos.

“Gracias a dios la gente nos apoyó bastante cuando iniciamos”, dijo el artista, que tiene 29 años y que dará un show el miércoles en el Pacific Amphitheater en el marco de la feria del Condado de Orange. “Y ahora ya llevamos por ahí como unos cuatro años de carrera; cada vez que hemos sacado un tema la gente siempre lo ha hecho un éxito”.

Esto pasó recientemente con “El circo”, un disco que estrenó en mayo y cuyo tema principal, que lleva el mismo nombre, ha sido visto casi seis millones de veces en YouTube. Se trata del quinto álbum que graba desde 2016, cuando se lanzó como intérprete con el CD “Equipo armado”.

Antes, “Encantadora” ya había marcado la pauta. El sencillo, también parte del disco, estuvo en los primeros lugares de popularidad de la lista de Billboard en la categoría de Regional Mexicano.

La diferencia entre los shows que El Fantasma ofrecía cuando inició su carrera y ahora, es que actualmente él es el artista principal de los conciertos, como sucederá en su espectáculo del miércoles, en el que también participan Virlán García, Los Austeros de Durango y Jr. Salazar.

Eso fue como consecuencia también de su participación en la gira de Voz de Mando, banda a la que abría los shows en 2016. Desde 2017 la historia es otra. El Fantasma, originario de La Cañas, Durango, México, dice que agarró de la mano ese año y que a partir de esa fecha no ha parado.

¿Qué lo hizo llegar tan alto? Ni él se lo explica, aunque cree que es la habilidad que tiene para contar historias con las que la gente se puede identificar.

“Me inspiro en la gente que batalla, en la gente que tiene ganas [de triunfar]”, dijo. “O si algo le está saliendo mal, que piensa que ya no la va a poder hacer, me gusta decirles cosas con las que tengan ganas de superarse. Empezamos muy a la brava [sin preparación] y la gente me siguió de repente; ya son cuatro años y aquí seguimos en la cima”.

En detalle

Qué: El Fantasma, Virlán García, Los Austeros de Durango y Jr. Salazar

Cuándo: miércoles, 8 pm

Dónde: Pacific Amphitheatre, 100 Fair Dr., Costa Mesa

Cómo: boletos $36 a $85

Informes: (714) 708-1500 y ocfair.com