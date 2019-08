El Marro acusa a El Mencho de estar detrás de amenazas contra AMLO

El líder huachicolero acusa a El Mencho de haber mandado poner narcomantas en su nombre

José Antonio Yépez alías el “El Marro“, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) se deslindó de las amenazas en contra del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y culpó al narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho“, quien comanda al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de haber hecho un montaje para afectar sus intereses.

“El Marro” acusa a “El Mencho” de beneficiarse por la aversión que generaron las narcomantas en contra del popular presidente mexicano, pues el Cártel Jalisco Nueva Generación también se dedica al robo de combustible y la caída del Cártel de Santa Rosa de Lima le dejaría el paso libre en el territorio que controla.

“El Marro”, niega haber escrito Narcomantas y enviar amenazas en contra #AMLO; asegura que fue montaje del #CJNGhttps://t.co/VU2l1QpsjM pic.twitter.com/uWAaQ7npLH — Blog del Narco Oficial (@blogdelnarcomx) August 7, 2019

Recordemos que el pasado 31 de enero pasado fue localizada una camioneta con explosivos en inmediaciones de una refinería ubicada en el municipio de Salamanca, de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), mientras en distintos puntos del municipio fueron halladas mantas firmadas por el Cártel de Santa Rosa de Lima en contra del mandatario mexicano, adjudicándose esta acción, esto en el estado de Guanajuato tras las medidas de combate al huachicol emprendidas por el gobierno de México a inicios de este año.

Luego en abril pasado, aparecieron otras mantas en contra del presidente López Obrador.

En ese entonces, según medios locales del municipio de Celaya, también en Guanajuato, en la amenaza presuntamente firmada por “El Marro“, aluden a una irrupción en la “delegación norte” y pidieron que dejen de hacer operativos encabezados por marinos y militares en la zona controlada por el Cártel de Santa Rosa de Lima.

El Marro líder del Cartel de #SantaRosadeLima en #Guanajuato, amenaza al Presidente Obrador con enviarle una bomba a su casahttps://t.co/00FUU7WqbF pic.twitter.com/FRylbnz9zx — Blog del Narco Oficial (@blogdelnarcomx) April 19, 2019

“Ya viste que me metí con la Delegación Norte, me metí con tus pinches policías y que si me tumbaste a X de mi gente, yo te voy a reventar el doble y por cada gente que me chingues, dos tuyas la van a pagar” (sic).