Estas participantes de ‘Enamorándonos’ se han hecho varios arreglitos estéticos

Sus principales protagonistas han cambiado bastante físicamente

Parece que el programa ‘Enamorándonos’ no sólo sirve para buscar el amor, también para hacerse unos arreglitos estéticos.

Y es que desde que la emisión de TV Azteca se colocó en el gusto del público, sus principales protagonistas han cambiado bastante físicamente.

Tatuajes, nuevos looks y estilos; varias cirugías y tratamientos estéticos son algunos de los cambios que te presentaremos de sus principales amorosos.

Damaris Rojas

La go go dancer se ha realizado no una sino varias operaciones para lucir más sensual de lo que ya es. La curvilínea se aumentó el busto, el trasero, también se quitó grasa y se arregló la nariz.

Daniela Alexis “La Bebeshita”

La personalidad más famosa de este reality show de amor ha sido también la que más ha cambiado. Cuando llegó la joven al programa su personalidad ya era irreverente, sin embargo conforme fue ganando seguidores empezó a meterse cuchillo por todos lados.

Los pechos, las pompis, dos liposucciones y una cirugía de nariz son los procedimientos a los que la también influencer se ha sometido, convirtiéndose en una persona totalmente diferente.

Popotitos

La carismática payasita no sólo llama la atención de los niños, también de los mayorcitos… y más aún después de, aparentemente, haberse sometido a una cirugía para aumentar su ‘pechonalidad’.

Durante su estancia en el programa, la chica dejó que le hicieran algunos cambios, tanto en el maquillaje como en su cabellera, pasado de corto a largo.

Ana Elisa

Esta amorosa también es una de las más famosas y causó impacto por someterse a una rinoplastia y a una cirugía de senos apenas hace unos meses.

Ana Elisa se había caracterizado por ser una joven más intelectual, con un carácter fuerte, que incluso había criticado las cirugías plásticas, por lo que sorprendió a sus seguidores al caer en las garras del bisturí.

Serrath

La también conocida como “Corazón de Piedra” se sometió hace un año a una cirugía de bubis para tener una mejor apariencia. La joven destacó en aquel momento que se había hecho unos arreglitos en la cara y aunque no reveló más detalles, los cibernautas aseguraron que había sido la nariz.

Mishelle Díaz

La exuberante Mishelle es una asidua al bisturí, pues si vemos sus imágenes del pasado, podremos notar su cambio extremo: pecho, liposucción, tratamientos faciales y la nariz.

Lupita

Una de las amorosas más queridas por el público es esta mujer que se ganó el corazón ya le entró a la euforia de los tratamientos estéticos, pues en televisión nacional se sometió a un lifting en el rostro, el cual le ayudó a disminuir arrugas y líneas de expresión, así como un levantamiento de glúteos.

POR: Elizabeth García