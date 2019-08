Perro desaparece después de la muerte repentina de una mujer en Georgia

Se cree que sintió que algo andaba mal

Una comunidad en Smyrna, Georgia, busca al perro de una mujer que falleció de manera repentina el fin de semana

Bethany Rutledge, de 37 años, murió mientras dormía en su casa. La mujer era conocida por participar en competencias de atletismo y triatlón. Su perro Bailey desapareció y su familia cree que sintió que algo malo ocurría por lo que decidió salir de casa en busca de ayuda.

Corredores y ciclistas amigos lo han visto, pero el animal no se deja atrapar. El can no es agresivo, pero se cree que siente miedo.

Bailey era muy apegado a Bethany, madre de dos gemelos. El perfil de Facebook contienen bastantes imágenes en las que el perro luce como otro miembro de la familia.