Supuesto asesino publicó manifiesto racista antes del tiroteo de El Paso, Texas

La retórica supremacista de la Casa Blanca alienta los crímenes de odio

El pasado fin de semana, en el tiroteo masivo de El Paso, Texas, murieron 22 personas. La policía informó que el supuesto asesino, Patrick Crusius, publicó un manifiesto en el sitio de internet “8chan”, 20 minutos antes de que comenzaran a llegar los primeros llamados a las autoridades, alertando del tiroteo.

En su manifiesto, Crusius expone sus ideas nacionalistas y racistas, que coinciden con el lenguaje que utiliza el presidente Donald Trump en sus campañas políticas y en sus mensajes de Twitter. El sospechoso, de 21 años de edad, se enfrenta a cargos por homicidios y también por crímenes de odio.

“Probablemente muera hoy”, especula Crusius en su documento. “Los medios probablemente me llamen supremacista y culpen a la retórica de Trump. Este no es el caso. Los medios son famosos por las noticias falsas. La reacción a este ataque lo confirmará”, indica el joven en su manifiesto de cuatro páginas de extensión.

El documento está plagado de alusiones racistas en contra de los inmigrantes latinos, a quienes el sospechoso describe como “Una invasión hispana”, calificación que repitió múltiples veces en su cuenta de Twitter. Entre las víctimas de la masacre del sábado se encuentran al menos seis ciudadanos mexicanos.

El Departamento de Justicia indicó que el tiroteo es considerado como un caso de “terrorismo doméstico” y posiblemente como “crimen de odio”.

“Ellos son los instigadores, no yo. Simplemente estoy defendiendo a mi país del reemplazo cultural y étnico provocado por una invasión”, opina en su manifiesto. “No tiene sentido seguir permitiendo que millones de inmigrantes ilegales o legales inunden los Estados Unidos, y mantener a las decenas de millones que ya están aquí. Los invasores que también tienen una tasa de natalidad cercana a la más alta de todas las etnias en Estados Unidos”, agrega.

Sentimiento anti-latino

Los crímenes de odio en contra de la comunidad latina no son nuevos y han ido fluctuando de año a año. El aumento o disminución del índice de dichos crímenes generalmente va aparejado a situaciones como por ejemplo la proximidad de las elecciones, o la tasa de desempleo, entre otros, explicó Brian Levin, Director del Centro de estudio de odio y extremismo de Cal State San Bernardino y autor de “Report to the Nation: 2019 Factbook on Hate & Extremism”.

En su reporte, Levin analiza la incidencia de crímenes de odio en los EEUU, en las últimas décadas.

En entrevista con La Opinión, Levin mencionó el tiroteo de “Tree of Life”, en octubre de 2018, la peor masacre de judíos, en el que murieron 11 personas. El asesino, Robert Gregory Bowers, de 46 años de edad, también posteó en una red social para la ultra derecha, nazis y supremacistas, “Gab”, antes de embarcarse en el tiroteo masivo.

En este caso, el asesino acusaba a los judíos de apoyar a las caravanas de inmigrantes centroamericanos. Su odio no fue solo en contra de la comunidad judía, sino también en contra de los latinos.

“A HIAS (Hebrew Immigrant Aid Society) le gusta traer invasores que maten a nuestra gente. No puedo sentarme y ver cómo matan a mi gente. Al diablo con su óptica, estoy entrando “, escribió Bowers antes de matar a once personas, el año pasado.

Doctrina de reemplazo

En su manifiesto, Crusius menciona la “doctrina de reemplazo” (Le Grand Remplacement) ideología que comenzó en Francia, como una reacción al aumento de la inmigración musulmana en Europa. Según dicha doctrina, los franceses y otros europeos están siendo reemplazados por musulmanes, africanos y personas del Medio Oriente, explicó Levin.

En EEUU, el rechazo a los inmigrantes ha sido promovido desde la Casa Blanca, por el presidente Trump que aprovecha cada campaña política para arengar en contra de los latinos, acusándolos de criminales y violadores, entre otros epítetos, en sus mensajes de Twitter, y prometiendo a su base la construcción de un muro en la frontera sur y la deportación de miles de migrantes.

“Los crímenes de odio ha ido aumento en los últimos cinco años”, indicó Levin y ofreció una interesante estadística, de una encuesta de Reuters. En 2017, el 39% de los estadounidenses blancos creían que eran ellos quienes estaban bajo ataque y no las minorías y comunidades de color. En 2018, el índice subió al 44%.

“En 2017, Los Ángeles era hogar de 32 grupos de odio anti-latinos. En 2018, la cantidad de grupos anti-latinos subió a 43”, citó Levin. El experto también señaló que en muchos casos, los inmigrantes temen denunciar los ataques de odio por miedo a ser deportados. Levin recordó que en Los Angeles, la policía no colabora con los agentes de ICE; pero que si los inmigrantes aún temen ser deportados, pueden denunciar el ataque a organizaciones como CHIRLA, LULAC, o cualquier otra organización pro-inmigrante, en lugar de permanecer en silencio.

“Estamos hombro a hombro con la comunidad latina”, recalcó Levin, en medio de lágrimas por la tragedia ocurrida. Nos oponemos seriamente a este horrible crimen de terror en contra de nuestras hermanas y hermanos latinos. Esto es un acto de terror en contra de nuestras familias”, aseguró.

Violencia en aumento

El reporte de Levin encontró que los grupos víctimas de crímenes de odio, afroamericanos, latinos, musulmanes, judíos y LGBTQ fluctuaban en relación a eventos políticos, como las elecciones, eventos trágicos, como los tiroteos y el índice de desempleo en EEUU. Por ejemplo, durante las últimas elecciones de noviembre pasado, aumentaron los ataques racistas.

Entre los momentos de mayor violencia, el informe cita noviembre de 2016, cuando Donald Trump fue elegido presidente, seguido por agosto de 2017, cuando cientos de supremacistas blancos marcharon en la Universidad de Virginia, Charlottesville.

Según el informe, 14 de las 30 ciudades analizadas experimentaron récords históricos de aumentos de crímenes de odio, en el último año, convirtiendo 2018 como el peor año de crímenes de odio desde 2001.

Otra tendencia global reportada en el informe es el antisemitismo no sólo en EEUU sino a nivel mundial. Levin explicó que los aumentos en incidentes antisemitistas son paralelos al aumento de conflictos y atentados entre Palestina e Israel. El reporte encontró que 2018 fue el año de mayores homicidios antisemitas hasta el momento.

En sólo en lo que va de 2019, EEUU ha sido hogar de 255 tiroteos masivos, a razón de más de un tiroteo por día.

Para leer el informe completo visita el sitio de CSBS: https://csbs.csusb.edu/

Mensajes de odio

El asesino de El Paso publicó su manifiesto de odio en el sitio 8chan, dedicado a teorías conspirativas de la ultra derecha y mensajes racistas y de odio. Pero no se trata del primer manifiesto previo a una masacre en ser publicado en dicho sitio, al cual Google quitó de su motor de búsqueda.

Una hora antes del tiroteo en la Sinagoga Congregation Chabad, en Poway California, ocurrido en abril de este año, y en el que murió una mujer y tres otros resultaron heridos, el asesino, John Earnest anunció en 8chan que atacaría a la comunidad judía.

El sitio 8chan fue creado por Fredrick Brennan, un experto en software, quien luego lo transfirió a Jim Watkins. En una reciente entrevista con CNN, Brennan advirtió del peligro que representaba el sitio al incitar y celebrar la violencia, el racismo y los crímenes de odio.