Captura a extraña criatura en un lago con sus propias manos

Posee una de las cuentas de Instagram más polémicas por su afición a la caza y pesca,

Un entusiasta de la pesca y la caza llevó su pasión al siguiente nivel al atrapar a un enorme y extraño pez con sus propias manos.

El polémico pasatiempo de Hannah Barron ha conseguido sus 530.000 seguidores y en este video comparte la técnica de pesca de ‘noodling’.

Usando un bikini y zapatos de roca, la joven de 23 años se zambulló en el agua fangosa, desapareciendo por completo.

Un compañero masculino pareció abrazarla, apretando los dientes en la lucha mientras Hannah pateaba sus piernas en el aire. Después de unos momentos, vuelve a salir del agua, habiendo conseguido atrapar al pez

El pez gato cerró las mandíbulas alrededor de su brazo, envolviendo todo su antebrazo. Afortunadamente para Hannah, el bagre no tiene dientes, pero sus bocas se expanden para poder tragar a sus presas.

Mientras el pez se agita, con el brazo de Hannah todavía en la boca, ella mantiene un firme agarre, con el otro brazo atrapado en las branquias.

En una entrevisra sobre su polémica afición a la caza y pesca, admitió que sí arroja a algunas de sus presas al agua, pero no todos los peces tienen suerte y algunos terminan en el plato.

Ella defiende sus opciones de caza diciendo que mata animales para evitar la sobrepoblación. Otros la critican porque no les parece ético lo que hace. Si quieres ver su Instagram, lo podrás comprobar. No los mostramos porque no queremos promover comportamientos que resultan sensibles e hirientes para otros lectores.

Su Instagram atrae a otros cazadores, con parte del contenido marcado como gráfico. Vive en Alabama y su instinto cazador no discrimina a ninguna especie, ciervos, cocodrilos, jabalíes…

Desde luego no creemos que sea vegetariana.